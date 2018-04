Ariana Grande: Así ha cambiado de su primer vídeo al último

Parece que fue ayer pero ya se han cumplido cinco años desde que vimos por primera vez un disco de una tal Ariana Grande en las tiendas de música.

En 2013 pocos tenían dudas de que la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) iba a triunfar sobre todo viendo el rango vocal que era capaz de abarcar y que le valió muchas comparaciones con Mariah Carey, la artista con más números 1 hasta entonces en Estados Unidos.

Parece que durante este tiempo han cambiado pocas cosas (el talento de Ariana sigue intacto, su pareja y principal apoyo musical y personal sigue siendo Mac Miller...) pero la carrera de la solista se ha disparado de forma meteórica.

De su debut en 2013 con The way hasta el más reciente No tears left to cry ha habido muchos cambios. El primero y fundamental que se observa a simple vista es el presupuesto destinado a la promoción de su música.

Sin en The Way bastaba un proyector blanco, unos globos y un grupo de amigos/bailarines dando color a la música de Ariana, en No tears left to cry nos metemos en una ciudad futurista creada digitalmente sobre chroma desafiando las leyes de la gravedad.

Los estilismos también han sufrido algunos cambios dado que Ariana Grande también es un icono de la moda para miles de jóvenes de todo el mundo. Del moreno peinado inocente que vimos hace media década hemos pasado al sofisticado alisado y recogido plateado y a una kilométrica y perfectísima trenza.

Suponemos que la funda y el móvil también habrán cambiado (si no, recomiéndanos el teléfono porque te está durando más de lo que me duran a mí los míos) pero lo que sigue intacto es su pasión y sus ganas de transmitir buena energía con su música.

¿Qué pasará de aquí a 2023? El décimo aniversario cada vez está más cerca.