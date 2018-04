Shawn Mendes - In My Blood [2018]

Shawn Mendes acaba de lanzar el videoclip para el primer sencillo de su próximo disco, In My Blood. Aún no sabemos muchos detalles sobre este nuevo trabajo, pero creemos que llegará pronto y que supondrá un cambio en los sonidos y el estilo musical del canadiense.

Tanto el tema como el videoclip es el reflejo de la lucha de Shawn contra la ansiedad, una dura batalla en la que el está inmerso el artista. Sin duda, el clip nos ayuda a entender visualmente lo difícil que es superar un trastorno de este tipo.

Por ello, el Shawn más valiente y maduro lanza uno de los videoclips más impactantes, pero a la vez más bonitos, de toda su carrera musical.