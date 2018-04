10 cuestiones peliagudas sobre las que Beta Coqueta nos invita a reflexionar en ‘Fuimos canciones’

Elísabet Benavent acaba de celebrar por todo lo alto la increíble cifra de más de un millón de libros vendidos. Un logro que no consiguen muchos escritores y que la ha consagrado como una de las autoras contemporáneas imprescindibles. No hay más que ver el éxito de su gira de firmas.

Sus libros son adictivos, de esos que te sumergen en una historia de la que te haces cómplice en seguida. Acaban amando a sus personajes y reflexionando, junto a ellos, sobre cuestiones de la vida que no nos son tan ajenas.

Sí, lo suyo es el amor y el sexo pero con muchos matices, esos sobre los que no siempre tenemos una opinión creada. Benavent es única consiguiendo que paremos a plantearnos cuestiones que, quizás, no habían llamado nuestra atención antes.

En la biología de Fuimos canciones nos presenta la historia de Macarena y Leo a los que podéis ponerles la cara de Sam Claflin y Mila Kunis. Ella lo ha hecho. Tiene un pasado en común con un final muy complicado y tras tres años separados se vuelven a ver y las heridas se abren.

A su lado, esas amigas que nunca faltan en una obra de Benavent. En este caso Adriana y Jimena que tampoco tienen historias fáciles. Pero así es la vida.

Después de leer la primera parte de esta biología he extraído 10 cuestiones, de esas que merecen una reflexión, para que pienses si tú ya tienes una opinión creada sobre cada una de ellas. Pero ojo, después de leer el libro, puede que cambie.

#1. ¿Las segundas oportunidades son buenas? Hay muchas formas de plantearse una relación con un ex. Todo depende de cómo fue la ruptura, pero, si fue de las peores, ¿crees que volver a intentarlo es una opción?

#2. ¿Puedes descubrir tu verdadera identidad sexual estando ya casado? No sería la primera vez que un matrimonio se rompe porque uno de los dos descubre que su orientación sexual no es la que creía. Pero cuando sucede es complicado no preguntarse si es una atracción puntual, una consecuencia de una rutina que no convence o algo más real.

#3. ¿Es bueno recurrir a nuevas experiencias sexuales para reavivar una relación? En este caso un trío pone la relación patas arriba. Está claro que cada pareja es un mundo y establece sus reglas pero es bueno plantear qué se espera de la relación.

#4. ¿Podrías ser heterosexual y sentirte atraído por alguien que ha tenido experiencias con el sexo contrario? Nunca digas nunca jamás, es una máxima que nos han enseñado a respetar para no tener que desdecirnos más adelante. Pero claro, en esto de las relaciones, todavía hay muchos prejuicios y cuando nos toca de cerca, se vive de otra manera.

#5. ¿Hay que seguir con un trabajo que no te gusta? Vale, la escena laboral está complicado y ya bastante difícil es encontrar un trabajo como para encima quejarte de él. Pero, ¿hay que tirar la toalla cuando no estás a gusto con lo que haces?

#6. ¿Hay que fiarse de todo lo que transmite un influencer? Macarena trabaja para una influencer muy importante y nos descubre que no es oro todo lo que reluce. ¿Demasiado postureo del que no somos conscientes? ¿O lo somos pero nos da lo mismo?

#7. ¿Existen en pleno siglo XXI las relaciones por conveniencia? Sería muy ingenuo pensar que sólo prevalece el amor. En torno al amor siempre ha habido muchos intereses que van más allá de la atracción y la química. Pero, ¿hay límites?

#8. ¿Se puede olvidar una relación que terminó de una manera traumática? Hay personas que han demostrado que sí. Ana Fernández, por ejemplo, se quedó destrozada cuando murió su chico por un accidente de manera inesperada. Pero lo ha superado y ahora está feliz junto a Adriá Roma de Marlon. ¿Le pasará lo mismo a una de las nuevas chicas de Beta Coqueta?

#9. ¿La venganza ayuda en algo? Muchas veces hemos sentido la necesidad de hacerle daño a quien nos ha hecho daño pero, ¿hemos conseguido algo con una venganza? Seguro que cada cuál tendrá su propia experiencia. Macarena y Leo tienen la suya.

#10. ¿Podemos ponerle música a cada momento de nuestra vida? Vale, esta no es una cuestión peliaguda, pero no puede dejar de apreciar el gusto musical de la autora que ha sabido escoger una canción para cada capítulo. Ya tienes playlist para tu lectura. De Maluma a Taylor Swift pasando por Lenny Kravitz, Maroon 5, TLC, DNCE, Miley Cyrus o Melanie Martínez.