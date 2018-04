La increíble reclamación de un socio del Sevilla a su equipo

Imagínate que te gastas una pasta en comprar varios billetes de AVE, entradas de un partido de fútbol, alojamiento, comida... Vamos, que te haces un viaje que se te pone en un pico. Y, ¿para qué ese viaje? Para ver la final de la Copa del Rey de tu equipo favorito. Pues bien, resulta que pierde, y pierde por mucho. Por 5 a 0. Esto puede acabar en un disgusto sin más o puede pasar lo que hizo este aficionado del Sevilla.

Se llama Jaime García y es el socio número 4762. Jaime fue a las oficinas del club para poner una reclamación. En su reclamación ponía lo siguiente: “A la primera plantilla del Sevilla FC, deciros que nos habéis humillado, os habéis reído de nosotros, habéis jugado con nuestros sentimientos, no merecéis llevar esa camiseta. Si dantesco fue el espectáculo dentro del campo, lo que habéis hecho fuera con los aficionados no tiene nombre. Os habéis reído de padres, hijos y abuelos, pedid perdón. NO MERECÉIS LLEVAR ESE ESCUDO”

Nosotros nos hemos quedado locos con esta historia y nos han entrado un poco de ganas de quejarnos así que El Gallo ha retado a Cristina Boscá a llamar a algún sitio para quejarse a lo loco de cosas, a ver hasta qué punto aguanta la persona que la escucha... ¡No veas qué paciencia!