John Mayer puede enseñarte a maquillarte los ojos mejor que cualquier chica

Afortunadamente eso de hablar de maquillaje y pensar sólo en chicas está empezando a cambiar, como muchas otras cosas en esto de las barreras de género. Vale, que hoy en día, mayoritariamente son ellas las que recurren a los productos cosméticos pero ellos, se están dando cuenta de que también pueden ayudarles a ofrecer una mejor versión de sí mismos.

Claro que si hablamos de músicos, esto del maquillaje no es nuevo para ellos. Desde hace décadas nos hemos acostumbrados a ver a muchos cantantes con la línea del ojo marcada, entre otros trucos para destacar. No hay más que echar un vistazo a la época glam o a los cantantes de heavy que encontraron en la pintura negra una seña de identidad.

Por eso, si te apetece aprender a conseguir unos 'smokey eyes' (ojos ahumados) no hace falta que recurras al tutorial de ninguna maquilladora experta. Basta con seguir los consejos de John Mayer. Sí, el cantante nos ha enseñado a hacerlo a través de varios stories.

Aclaró que estaba haciendo un estudio de color para un proyecto y como tiene claro que lo primero es la calidad de los productos, lejos de recurrir a los de un chino optó por la paleta de sombras de Chanel que tenía muchas ganas de utilizar.

“Aquí es donde os equivocáis, lo aplicáis con mucha fuerza. Daros cuenta de que lo hago con un toque ligero”, decía sobre la aplicación de una base de tono cobre. Eso sí, después de aclarar que no nos volviésemos locos con las brochas, que la esponja de espuma era suficiente.

Después recurrió a una sombra gris oscuro para “redondear” los ojos y un tono tostado para el centro del párpado, trucos con los que John Mayer se ganó a su audiencia.

"Oh, lo siento, ¿alguien lo clavó?", preguntó a los que estaban siguiendo su tutorial. "No, no lo hicieron. Se acercaron y eso es lo que importa. De eso es de lo único que se trata, de dar todo y ser glorioso", concluía. ¿Qué? ¿Te animas?

Ahora sólo nos queda la duda de saber cómo ha aprendido. ¿Le darían algún consejo Taylor Swift y Katy Perry, dos de sus ex?