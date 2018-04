Lo último de Primark, ¿apología de la obesidad, democratización de la moda o marketing?

En esto de las redes sociales nunca sabes cuando uno de tus comentarios va a tener una repercusión inesperada que lo convierta en viral. Eso es lo que le ha pasado a una usuaria que compartió una foto de uno de los anuncios de bikinis en una tienda de Primark.

“Gratamente sorprendida con el Primark”, escribía junto a la foto en la que se ven dos modelos, una con más peso que otra.

Hasta ahí nada más que una opinión sobre algo que una persona cualquiera observa en su entorno. Pero, un tuit inocente, se convirtió en el germen de un debate con muchas posturas.

No es obesidad

Muchos estaban de acuerdo con la tuitera en señalar que es un avance de esta tendencia body positive tan en boga, que fomenta la normalización de todo tipo de cuerpos.

“Me parece que sería lo normal, porque es realista y me parece fantástico. Todas las campañas deberían ser así”, opinaba un tuitero.

Pero claro, había quién se rasgaba las vestiduras y se indignaba porque se hablara de sobrepeso en referencia a esta modelo. “A todo lo llaman sobrepeso, colega. Jajaja”, escribía otro. “¿Me explicáis donde veis que esa mujer tenga obesidad?”, leíamos en los comentarios.

Fomenta el sobrepeso

Ahí non quedaba todo porque el debate también viró hacia ese camino que marca la frontera entre lo que es saludable y no y lo que debe transmitirse a la sociedad en este sentido. De ahí que nos encontráramos mensajes que no ven bien este tipo de fotografías.

Gratamente sorprendida con una empresa que busca sacar pasta a costa de 'fomentar' o pasar por alto un problema de salud generalizado como es el sobrepeso. Perfecto, nada que añadir.



Ya podéis lapidarme. pic.twitter.com/Z6NKI7JVTS — Valladolid en bici (@BiciPcl) 22 de abril de 2018

“La anorexia no es sana pero el sobrepeso tampoco”.

“Sí, maja, ahora ya a fomentar el sobrepeso…ni esqueletos ni focas”.

“¿Obesidad es buena? No te cuides, en primark tenemos ropa para ti hasta que te explote el corazón, con cada compra regalo de 5 napolitanas de chocolate”.

“Y ahí es donde la sale la ‘materia gris’ de Poirot, un poco de seriedad señoras y señores, nadie dice, yo no desde luego, que tenga que haber esqueletos andantes por las calles… pero tampoco albóndigas con piernas; ya veo demasiadas y ahora esto, pues no, no debe ser así”.

“Qué bueno que se deje atrás esa visión de cuerpos marcados o esqueléticos… pero el sobrepeso (en cualquier grado) no es para nada bueno en tu cuerpo, no se debe escudar bajo el lema ‘me quiero como soy’ porque, ¿cómo puedes quererte cuando posees este padecimiento?”.

“Es genial que pongan modelos de toda las tallas y colores, pero el sobrepeso es una consecuencia de la horrible manera en la que nos alimentamos en el siglo XXI y, aunque el 39% de la población la padece, no es algo saludable ni lo tenemos que ver como normal”.

Cuestión de marketing

Entre los que tampoco están muy de acuerdo con esta fotografía con modelo ‘curvy’ están los que piensan que no es más que un reclamo para vender y que poco importa, realmente, los kilos de más o de menos que tenga la modelo.

“Muy bien, la chica tiene sobrepeso o como os gusta más llamarlo es "curvy" pero sigue sin romper esquemas porque lo de poner a chicas rellenitas ahora está de moda y lo siento pero se ha convertido en una estrategia de marketing”.

“Esa foto la han puesto por que vale 3 si vale 50 la foto cambia”.

“Prefiero confiar en la educación para atajar el problema antes que dejarlo en manos de modas publicitarias”.

Teorías conspiratorias

Y por si el debate no estuviera lo suficientemente encendido, llega el que le echa más leña al fuego y mete al colectivo LGTBi por medio.

“Una teoría de la conspiración dice que el lobby gay ha impuesto las mujeres anoréxicas en el mundo de la moda porque saben que a los hombres heterosexuales nos gustan las mujeres con curvas, por eso se quitan la competencia de encima exhibiendo mujeres de aspecto ‘enfermizo’...”, escribía un tuitero, esperemos que como un guiño de humor y no como algo que crea en serio.

El caso es que se le pueden dar muchas vueltas a este tipo de comentarios y va a ser difícil llegar a un punto en común. Lo importante es el respeto de las diferentes opiniones.