Así es como Ariana Grande consiguió andar por el techo en su nuevo vídeo

Ariana Grande nos ha dejado con la boca abierta en su nuevo videoclip: No Tears Left To Cry. En el vídeo vemos a la artista desafiando todas las leyes de la gravedad y sin apenas despeinarse la coleta.

El videoclip, lleno de efectos especiales, no ha sido nada fácil de grabar. A pesar de llevar años dedicándose al mundo de los vídeos musicales, crear este mundo onírico no ha debido ser una tarea fácil para su director Dave Meyers.

Ahora, podemos ver los entresijos que han utilizado para la creación del decorado: desde sets enteros que se mueven hasta escaleras que giran. ¡Todo vale para recrearlo!

“Lo que queríamos explorar es la desorientación que tienen las personas en la vida y la búsqueda que atraviesan por encontrar un nuevo terreno. Nosotros jugamos con la ambigüedad de si necesitas encontrar ese terreno o si tú eres quien hace su propio suelo”, asegura Meyers. Y, con tanto efecto, Ariana consigue moverse como pez en el agua por todas las paredes de la ciudad en el vídeo.

En el vídeo, los arinators pueden ver cómo Ariana consiguió andar por el techo. Fue gracias al equipo de decorado que creó un pasillo totalmente giratorio. Además, también se puede ver cómo Ariana está colgada de arneses durante toda la grabación. ¡Y es que andar en tacones por unas escaleras de incendios no es muy seguro! De hecho, en una de las tomas la cantante pierde el zapato.

No hay duda de que el vídeo No Tears Left To Cry ha cumplido todas las expectativas.