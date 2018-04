El representante de Eurovisión que ya conquistó a Europa en 2009

Es el representante de Noruega en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018, pero lo que no sabías es que Alexander Rybak ya conquistó el corazón de Europa años atrás. Fue en 2009, cuando se hizo con la victoria de este festival en Moscú. Lo hizo de la mano de Fairytale y su violín.

Y es que Alexander lo tiene todo. Es compositor, cantante, violinista, actor y escritor. ¡Boom! Aunque nació en Bielorrusia, cuenta con la nacionalidad noruega ya que, con tan solo cuatro años, se mudó a este país junto a sus padres.

Lo cierto es que no hay piano ni violín que se le resista. Desde muy joven aprendió a tocarlos y ahora es todo un experto, tanto que se le conoce como “el chico del violín que ganó Eurovisión en 2009”. Sí, ¡ese es Alexander!

Pero el noruego de 31 años no se iba a olvidar de este festival tan pronto. Tras su victoria, viajó hasta Azerbaiyán en 2012 para subirse al escenario de Eurovisión e interpretar un fragmento de su canción junto a diversos rostros eurovisivos.

Conocido por ser "el chico del violín"

Aún sin saciar su sed por Eurovisión, en 2014 formó una girl-band que un año después participó en este certamen, presentándose Rybak como el compositor de su canción. En 2016, también apareció durante el festival para volver a actuar junto a otros artistas durante un intermedio.

Pero está claro que esto no era suficiente para Alexander. El 15 de enero de 2018 se hizo pública su participación como representante de Noruega en Lisboa. That’s How You Write A Song, una canción con mucho ritmo, será la que acompañe a Alexander Rybak sobre el escenario del Altice Arena.

Y es que con nuestros corazones más que conquistados, el noruego vuelve, con violín o sin él, pero vuelve. ¿Actuará en la final de este certamen? Lo averiguaremos el próximo 10 de mayo en la segunda semifinal. ¡Qué nervios!