Nuestros 6 favoritos de la segunda audición de Factor X

Segunda semana de audiciones y sabemos que tú, como nosotros, ya estás enganchado a Factor X. Y es que este talent show ha cambiado nuestra forma de ver los concursos de talentos musicales. Mas de 5 millones de personas vieron el programa en algún momento y se convirtió por segunda semana consecutiva en la revelación de la noche.

Los jueces, Xavi Martínez, Laura Pausini, Risto Mejide y Fernando Montesinos, no lo han tenido nada fácil. Estos son nuestros favoritos de la segunda tanda de audiciones:

Olivia dejó de lado sus miedos y su timidez. Tiene 17 años y estudia canto desde hace 3. Escogió esta canción porque con ella podía demostrar su potencial. Se llevó 4 síes como 4 soles y Xavi nos regaló un momento precioso desde el corazón. Le limpió las gafas que tenía llenas de lágrimas y le dijo: ¿Ves claro que puedes ganar Factor X?

A veces los miedos empañan nuestros ojos. Atreverse es limpiarlos. Y volver a ver claro eso que tanto deseas. A por ello pic.twitter.com/jojrz23pRr — Xavi Martínez (@xavimartinez) 20 de abril de 2018

Sheila Marín es una joven canaria que con solo 16 años dejó sin palabras a los 4 jueces. Cantar le calma cuando está mal. A Xavi, le expulsó "la energía de la oveja negra en el mejor sentido de la palabra, como la que se sale del rebaño" dijo. Ella es diferente.

La música le sirvió a Pol Granch para ayudarle a superar la separación de sus padres. Ha sido su refugio en los malos momentos. De hecho la música y Factor X han conseguido unir a sus padres que le acompañaron a las audiciones. Su canción en francés le valió 3 síes.

Ed Martín: La historia de superación de su madre le ha provocado hacer de la música la manera en la que mostrar y dejar fluir todos sus sentimientos. Con actitud de artista y con una gran sonrisa, Ed encandiló a los miembros del jurado.

Gema es una chica que no lo ha pasado especialmente bien y se está enfrentando a uno de los momentos más duros de su vida: su tía, el único familiar que le queda, está atravesando una dura enfermedad. Cantando quiere superar su tristeza.

Ella es Fusa Nocta (Miriam). Su nombre, su ropa y las canciones que escribe tienen personalidad propia. Su canción se llama No Gyals In The Club y decidió escribirla en verano después de ver muchos conciertos de rap. En ellos se dio cuenta de que todos los que cantaban eran hombres y las letras infravaloraban a la mujer.

Ya estamos deseando que llegue el miércoles que viene para sentarnos a las 22h. delante de la tele y conocer a los siguientes concursantes que van a audicionar.