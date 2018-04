Izzy Bizu: "Soy vulnerable pero me atrevo con todo"

Has escuchado su canción en televisión desde hace ya varias semanas y quizá no caíste en que esa voz tan característica y el buen rollo que transmite White Tiger eran todo obra de la británica de ascendencia etíope Izzy Bizu.

Un álbum de debut tan potente como A Moment of Madness la ha hecho merecedora, dos años después de su lanzamiento, de ser la imagen de Yes I Am el último perfume de Cacharel e Izzy no puede reprimir su alegría.

Nos lo contó a su paso por Madrid en una visita promocioanl ue culminó en una divertidísima fiesta en la que ella – como no podía ser de otra manera – animó a los presentes al ritmo de sus canciones.

Bizu se encuentra enfrascada en la composición de su segundo álbum que espera sacar antes de que termine el año y así nos lo hizo saber también.

Si quieres saber muchas otras curiosidades de la que va camino de ser uno de los referentes de la música de raíces soul en el Reino Unido... ¡dale al 'play'!