Jennifer Lopez ha fichado a un conocidísimo actor español para su nuevo videoclip

Se lleva un tiempo hablando de lo que será el próximo trabajo de Jennifer Lopez, un disco íntegramente en español que ya ha levantado muchas expectativas.

Y la cuenta atrás para empezar a conocerlo parece que ha llegado a su fin. La cantante ya nos ha presentado la portada de lo que será su primer single, El anillo.

Pero la sorpresa no es que JLo haya vuelto al español. Ni siquiera que haya hecho una colaboración con Abraham Mateo. No, la gran sorpresa es que ha fichado a uno de nuestros actores más conocidos para el videoclip de este nuevo tema dirigido por Santiago Salviche.

Y que conste que no lo confirmaba ella sino que lo hacía el interesado. “Qué ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de Jennifer Lopez”, escribía en redes sociales Miguel Ángel Silvestre.

Sí, el narcotraficante de Sin tetas no hay paraíso, el enamorado Alberto Márquez de Velvet o el prota de Sense8, ha sido el último fichaje de la del Bronx que parece haberle cogido el gusto a lo español.

“Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar Jenny from the block”, aseguraba Silvestre.

Ahora ya no sólo la conoce por sus vídeos sino que ha tenido la oportunidad de conocerla en persona. “Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño”, aseguraba el actor.

Y que conste que su colaboración no termina en el rodaje del clip. Este mismo 26 de abril se entregarán los Billboard Latin Awards y él estará allí para subirse al escenario y bailar con ella. Sí, bailar, eso que se le da tan bien aunque los nervios le hagan dudar.