Se cumplen 10 años del lanzamiento de ‘I Kissed a Girl’ de Katy Perry

"Besé a una chica y me gustó". Así comienza el estribillo de una de las canciones más populares de Katy Perry y más exitosas de los últimos años. I Kissed a girl fue coreada por toda una generación de jóvenes en 2008 y fue, sin duda, el hit que puso a la californiana en el mapa del pop internacional.

Un ritmo pegajoso, una melodía efectiva y una letra desinhibida en la que ensalzaba la bisexualidad fueron ingredientes esenciales para que la canción se convirtiera en un éxito.

Sin embargo, diez años después del lanzamiento de I Kissed a Girl, la californiana contó en un encuentro con Glamour que ahora mismo se repensaría la letra de la canción. "Hemos cambiado mucho en 10 años. No se hablaba mucho de la bisexualidad entonces, ni de ningún tipo de fluidez”, explicó a la revista en este encuentro digital en el que escucha y comenta las covers que hacen sus fans de sus canciones.

Y continúa: "Si tuviera que escribir la canción de nuevo probablemente la editaría. Líricamente tiene un par de estereotipos. Tu mente cambia mucho en 10 años, creces mucho. Puedes evolucionar", reflexiona la artista.

Rectificar es de sabios, pero diez años después, seguimos reivindicando una canción pop perfecta que, al menos, ayudó a visibilizar más tipos de amor, así que bienvenido sea.

Junto a otros singles como Hot n Cold, esta canción estaba incluido en One of the boys, su segundo disco o su debut con el nombre artístico de Katy Perry.

Sea como sea, I kissed a girl es que enganchó y gozó de gran éxito tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En España también llegó a lo más alto, al Número 1 de LOS40.

