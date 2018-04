De ‘El Hormiguero’ a sensación del trap español, charlamos con Mami Laquinn

Trap, moda y show. Estas tres palabras podrían definir a la nueva sensación musical urbana de nuestro país. Se llama Mami Laquinn. Aunque quizá no te suene por este nombre, hace unos años apareció en El Hormiguero.

La carrera de Marta Copado como cantante comenzó en 2014 cuando fue seleccionada para formar parte de la girl band Check Baby Check en el formato de Pablo Motos. Con este grupo publicó dos singles.

En aquella época también colaboró con DJ Nano y Carlos Jean. Sin embargo, ha sido a partir del pasado año cuando ha podido definir su estilo y empezar a componer.

Su actual nombre artístico es Mami Laquinn. Una nueva nueva etapa da comienzo con Mala, un primer single de estilo urbano. Con un discurso feminista prosex y mucho sentido, Mami Laquinn está intentando hacerse un hueco en el mercado del trap femenino en España y Latinoamérica.

En LOS40 hemos podido charlar con ella, esta es la entrevista

¿Cómo recuerdas tu etapa en El Hormiguero? ¿Y en el grupo que salió del programa?

La etapa de El Hormiguero fue muy emocionante, yo estaba todo el rato viajando a Madrid para trabajar con las chicas. Primero hubo una temporada de castings y, una vez se completó la girl band, fuimos a cantar varias veces al programa. Había muy buena relación entre nosotras, nos divertíamos y componíamos juntas. Yo me mudé a Madrid para poder dedicarle el 100% al proyecto, pero por suerte o por desgracia el grupo desapareció y cada una de nosotras siguió un camino diferente.

¿En qué momento decidiste emprender tu carrera como solista?

Pasaron dos años después de que Check Baby Check se disolviera. Durante ese tiempo estuve malviviendo, currando e intentando sobrevivir en Madrid mientras estudiaba en la Complutense. Harta de ir a clases, de hacer cosas que no me realizaban como persona, decidí apostarlo todo y centrar todas mis energías en un proyecto musical serio y fuerte. Ahora se está haciendo realidad gracias a las personas con las que me crucé en ese momento: @guillermo.ghost, Javier Guridi, Gwarao y Quietlifemami. Juntos formamos el colectivo Rude Mama y, sin ellos, nada de esto hubiera sido posible.

¿Cómo definirías tu estilo? ¿Qué te influencia a la hora de escribir y qué temas te preocupan para llevarlos a tus temas?

Yo hago musica urbana, ahí ya me voy moviendo y hago dese un trap latino a un funky brasileño, un reaggaetón de perreo intenso o incluso una balada de amor. Mi influencia a la hora de escribir son mis canciones preferidas. Como todo cantante, escucho mucha música, entonces a la hora de componer tengo miles de referencias ahí guardadas en la mente, las cuales voy sacando conforme me va inspirando el beat.

Mis canciones suelen hablar de sexo, marihuana, fiesta, amor, dinero y otras drogas

¿Qué artistas te inspiran y son un ejemplo para ti?

Soy muy fan de bastantes artistas, pero si tengo que elegir tres como los que más escucho son Daddy Yankee, Kaydy Cain y Justin Bieber.

¿Qué crees que está ocurriendo con la música más urbana en España? ¿Hay cada vez más apertura, o qué está pasando?

En España está muy de moda la música urbana, hay una gran escena ya montada, pero cada vez vienen más artistas, sobre todo chicas, con una propuesta muy interesante a las que se da paso porque realmente lo valen.

¿Qué planes de futuro musical tienes? ¿Con quién te gustaría colaborar?

Próximamente irán saliendo temas en colaboración con diferentes artistas y saldrá mi EP Sexy completo en plataformas digitales. Me encantaría colaborar con Maluma.