Vengadores: Infinity War, Noche de juegos y 7 días en Entebbe, los grandes estrenos de cine

Esta semana llega a las carteleras una de las películas más esperadas del año, y por supuesto, es nuestra recomendación, ¿adivinas?

Completan la oferta de estreno una comedia protagonizada por Jason Bateman y Rachel McAdams, el thriller dramático 7 días en Entebbe, la comedia española Hacerse mayor y otros problemas y tres dramas que llegan desde Palestina, Francia e Italia.

Un grupo de amigos se reúne periódicamente para pasarlo bien, y un día de repente sin saber muy bien porqué, se encuentran tratando de resolver un asesinato.

John Francis Daley y Jonathan Goldstein (Vacaciones) son los directores de esta comedia negra protagonizada por Jason Bateman (Ozark) y Rachel McAdams (Redención).

Drama ambientado en hechos reales acontecidos en los años 70, cuando un avión con 250 pasajeros fue secuestrado para pedir la liberación de presos palestinos.

Desde Reino Unido llega este thriller protagonizado por Rosamund Pike (Perdida) y Daniel Brühl (Malditos Bastardos) y dirigido por José Padilha (Tropa de élite, Robocop).

Hacerse mayor no es fácil y para la protagonista de este film, al despertarse un día con más de treinta años y darse cuenta de que no tiene ni pareja ni trabajo estable, tampoco lo será.

Comedia realizada en España, escrita y dirigida por Clara Martínez-Lázaro (Mirabilis, Una casa frente al mar) y que cuenta con las actuaciones de Silvia Alonso (Es por tu bien) y Bárbara Goenaga (Operación Concha).

Un veterano actor se refugia en una casa abandonada. Al poco tiempo, conocerá un grupo de chicos interesados en rodar una película de terror en tan estupenda localización.

Escrita y dirigida por Nobuhiro Suwa (Yuki & Nina, Paris, je t'aime), esta película francesa tiene un reparto encabezado por Jean-Pierre Léaud (La muerte de Luis XIV) y Pauline Etienne (Dos mujeres).

No es fácil ser feliz e independiente, y ese precisamente será el sueño de la protagonista de este film: abrir una peluquería y conseguir todo aquello con lo que siempre ha soñado.

Italia nos trae esta comedia dramática en la que veremos a Jasmine Trinca (Slam: todo por una chica) y Stefano Accorsi (1993) bajo la dirección de Sergio Castellitto (Nessuno si salva da solo, Volver a nacer).

Padre e hijo, en realidad unos desconocidos, tendrán que convivir y trabajar en pro de una obligación familiar: preparar la boda de su hija y hermana respectivamente, según la tradición palestina.

Escrita y dirigida por Annemarie Jacir (Misterio en Amán, Al verte), esta cinta de Palestina nos presenta las actuaciones de Saleh Bakri (Rattle the Cage) y Mohammed Bakri (The Night Of).

Nuestra recomendación:

Thanos tiene hambre de conquista y ha puesto su mirada sobre la tierra y las piedras del infinito. Solo los Vengadores, ayudados esta vez de algun compañero inesperado, podrán hacer frente a la aniquilación que se avecina.

Anthony Russo, Joe Russo (Capitán América: El soldado de invierno, Capitán América: Civil War) son los encargados de dirigir la nueva aventura de Marvel, con uno de los repartos más espectaculares que se hayan visto jamás en una película de superhéroes: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Capitán América: El primer vengador), Scarlett Johansson (Ghost in the Shell), Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok) y Chris Pratt (Guardianes de la galaxia), entre muchos otros.

Todo lo que esperes de esta nueva aventura se queda corto... AQUÍ puedes leer la crítica del experto cinéfilo de LOS40.