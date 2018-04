J Balvin, Aitana War, Liam Payne… ¿Quién reirá el último este sábado?

Nos acercamos a la última lista del mes de abril, un mes que les ha traído suerte a Aitana y Ana Guerra, pues su tema Lo malo ha estado dos semanas (no consecutivas) en el número 1 de LOS40. ¿Cerrarán abril también en lo más alto? Su single a dúo continúa siendo una de las canciones del momento y tienen muchos fans que las apoyan, pero la competencia es dura y cualquier cosa puede pasar.

Si no, que se lo digan a Selena Gomez y Marshmello, que vigilan desde el #2 después de que también lucieran la medalla de oro dos semanas. Y tras ellos, el poderío latino: Nicky Jam y J Balvin en el #3, Anitta también con J Balvin en el #4 y Maluma con Nego do Borel en el #5. Un puesto más abajo tenemos a Liam Payne, estrella internacional de LOS40 Primavera Pop, y su tema junto a Rita Ora, For you. Curiosidades de la vida, Liam Payne —que tiene dos temas en lista— ha colaborado hace nada con J Balvin (Familiar), que tiene dos temas en el top 5.

Puede ser también un buen sábado para el madrileño Dani Martín, único candidato de la semana. El cantante y compositor acaba de lanzar el tema Dieciocho, un homenaje a todo lo que le ha dado la música en su ya larga trayectoria —primero con El Canto del Loco, ahora en solitario— que seguro va a reventar los conciertos de su gira con LOS40. Veremos si los apoyos que está recibiendo con el HT #MiVoto40 son suficientes para darle luz verde.

Noticias, posibilidad de nuevos candidatos, sorpresas… Cuatro horas dan para mucho, y nadie como Tony Aguilar sabe aprovecharlas. ¿Nos acompañas?