Amaia y Alfred - Your Song [Eurovision 2018]

Si pensabas que Amaia y Alfred habían terminado de emocionarte, estabas equivocado. Nuestros representantes en Eurovisión han publicado el videoclip de Your Song, la versión en inglés de Tu Canción, el tema con el que nos defenderán sobre el escenario del Altice Arena de Lisboa.

Este nuevo proyecto audiovisual está cargado de imágenes emotivas, haciendo un recorrido desde que ambos nacieron y comenzaron sus caminos en la música por separado hasta que finalmente llegaron a los castings de OT, entraron en la academia y sus destinos se cruzaron.

/ Getty Images

Almaia han sido el referente del amor y la música en esta última edición del programa y es algo que dejan patente en esta nueva versión de Tu Canción.

"Feels like I'm dancing in bright shining stars" es una de las frases que forman parte de esta nueva versión del tema, haciendo referencia a City of Stars, la primera canción que interpretaron juntos en Operación Triunfo y que marcó un antes y un después en su relación.

Pero no todo queda ahí. Al finalizar la canción, el videoclip proyecta una imagen en la que ambos se encuentran en una de las salas de la academia de OT y mantienen el siguiente diálogo:

Alfred: ¿Te imaginas que vamos los dos como un dúo a Eurovisión? Amaia: Estaría guay. Alfred: A mí me encantaría ir contigo a Eurovisión como un dúo.

¡Qué bonito!

A escasas semanas de la llegada de Eurovisión, nuestros Almaia preparan los últimos detalles para darlo todo sobre el escenario luso. ¡A por todas!