Will Smith y sus hijos compartieron escenario con este representante de Eurovisión 2018

Lo que lees. Su nombre es Alexander Rybak y, aunque representará a Noruega en Eurovisión 2018, ya lo hizo en 2009 y, además, se llevó la victoria. Pero aquí no acaba todo. ¡Will Smith junto a sus hijos y Luis Fonsi han compartido escenario con el noruego!

Lo cierto es que Rybak ha conseguido muchos logros sobre los escenarios. Tras convertirse en “el chico del violín” después de ganar Eurovisión 2009 con el tema Fairytale, llamó la atención de grandes figuras de la interpretación y la música.

Tan es así que la familia Smith presentó al noruego en el Concierto Nobel de la Paz que tuvo lugar en Oslo a finales de 2009. “¡Alexander Rybak y su impresionante violín!”. Así lo presentaba Will.

Y no solo pisó el escenario junto a su instrumento para interpretar Fairytale, sino que también lo hizo al final de la gala con el resto de invitados, entre los que se encontraban la familia Smith, Luis Fonsi y Donna Summer interpretando Man In The Mirror de Michael Jackson.

Esto fue todo un sueño cumplido para Alexander, el cual consideró al 2009 como su año. Ganó Eurovisión y actuó junto a Will Smith y Luis Fonsi. ¿Acaso se puede pedir más?