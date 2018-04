Shawn Mendes sobre sus nuevas colaboraciones: “Son dos de mis canciones favoritas del disco”

Esta semana, tras meses de espera, Shawn Mendes ha desvelado el Track List de su próximo disco: Shawn Medes, The Album. Entre las catorce canciones que aparecen en la lista, nos ha llamado la atención sus dos colaboraciones: Like To Be You con Julia Michaels y Youth con Khalid.

Nuestro Tony Aguilar, quien fue a Londres para entrevistar a Mendes, fue uno de los primeros en enterarse de quienes eran los artistas que cantarían con el canadiense y, por supuesto, aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo es trabajar con ellos.

“Khalid y Julia Michaels son dos músicos y compositores increíbles, pero también son dos grandes amigos míos. Es genial hablar con ellos” asegura Mendes en la entrevista. Tal y como asegura Mendes “es un honor tenerlos en el disco y sus canciones son dos de mis temas favoritos de todo el disco”.

No hay duda de que Shawn sabe con quién colaborar. Julia se ha convertido en una de las artistas más solicitadas del momento. No hay que olvidar que Issues se convirtió en 2017 en una de las canciones más escuchadas. El nombre de Khalid tampoco deja de sonar en la industria musical. El cantante de 20 años ha colaborado con artistas de la talla de Marshmello, Calvin Harris o Logic. ¡Nada mal!

Por ahora solo hemos podido escuchar los dos primeros singles del disco, In My Blood y Lost In Japan, dos temas que demuestran que Mendes no para de crecer como artista. Habrá que esperar hasta el 25 de mayo para ver escuchar el disco completo. Esperemos que lance otro single antes para que la espera sea más llevadera.