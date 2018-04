ABBA regresa con nuevas canciones, un disco y una gira

El conocidísimo grupo sueco ABBA regresa a la música. Grabarán, por primera vez, desde su separación en 1982. Lo han anunciado en Insatgram a través de un comunicado: "todos sentimos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas de nuevo e ir al estudio de grabación".

❤️ #abbaofficial #abba Una publicación compartida de @ abbaofficial el 27 Abr, 2018 a las 4:11 PDT

Dos nuevas canciones para un próximo disco que les llevará a hacer una gira llamada Abbatar. Sobre este tour han dicho que es "una experiencia extremadamente alegre" y, además, han adelantado que una de las nuevas canciones se llama I Still Have Faith in you.

Puede que hayamos alcanzado la mayoría de edad, pero la canción es nueva. Y se siente bien

Todas estas palabras las firman los cuatro integrantes, Agnetha, Benny, Bjorn y Anni-Frid, a día 27 de abril de 2018 en Estocolmo. Vamos, un notición.

Recordamos que ABBA fue número uno de las listas de todo el mundo en los años setenta y principios de los ochenta. Es una de las diez bandas que más discos ha vendido en la historia y han pasado al imaginario colectivo gracias, en parte, al exitoso musical Mamma Mia!