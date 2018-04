Andrea Compton dobla el vídeo de la pillada a Cifuentes

Ha sido una de las noticias más surrealistas de la semana. Nadie imaginaba que Cristina Cifuentes fuera a dimitir por culpa de la publicación de un vídeo en el que, supuestamente, la han pillado robando unas cremas en un supermercado.

Pero, si la historia no era del todo loca, aquí estamos los de Radiotubers. Andrea Compton se ha puesto manos a la obra y hemos doblado la conversación que creemos que pudo tener la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid con el vigilante de seguridad. No; partimos de la base de que no somos expertos en lectura de labios... pero molaría todo que hubiera sucedido así.

¡Dale play al vídeo! :)