Alucinamos con este vídeo de Dulceida y su mujer besándose

El pasado miércoles salió por fin el nuevo spot del último perfume que ha sacado Duceida.

Para sorpresa de todos, la influencer ha decidido dedicarle su nueva fragancia a su mujer, Alba. Llamando a la colonia "YOU AND ME, MUCHO AMOR".

Ambas salen en el spot besándose, abrazándose en la cama, el vídeo tiene un increíble componente sexual mezclado con amor y delicadeza.

Hemos decidido comentarlo con Andrea Compton, que además cree que sería un "gran paso que este anuncio saliera en televisión".

¿Qué te parece a ti este nuevo vídeo de Dulceida, te gusta o sin más?