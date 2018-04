Ed Sheeran - Happier [2018]

No, no son los globos que hicieron volar al protagonista de Up, pero la chica que persigue el yo animado de Ed Sheeran también se escapa por el aire.

El pelirrojo llega con nuevo vídeo en el que no le vemos a él pero sí a su yo muñeco, el mismo que ya vimos, hace cuatro años, en el vídeo de Sing.

Ed Sheeran, feliz con su prometida. / GettyImages

En esta ocasión, su versión peluche se desespera por el desamor que siente por una chica. Evidentemente no está inspirado en su momento actual. Recordemos que está prometido y feliz junto a su chica.

"Mi tema para la canción es cuando tienes una especie de primera relación o segunda relación y eres joven y esa relación termina, estás tan amargado por eso y tan enfadado”, contaba en una entrevista justjared.com.

"Siento que es como que tienes 24 o 25 años, quizás más joven si eres un poco más maduro, y miras a tus ex en las relaciones y piensas: 'En realidad se ve mucho más feliz que cuando estaba conmigo’”, reflexionaba.

Una historia que forma parte del pasado y que se ha convertido en el quinto single de su álbum Divide.