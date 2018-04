Shadow of the Tomb Raider, el principio del fin

The end of the beginning. El principio del final. Así ha comenzado la presentación pública de Shadow of the Tomb Raider, el videojuego con el que Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix ponen punto final a la trilogía que narra el origen de Lara Croft.

Cuando comenzó este viaje en 2013 pocos eran los que hubieran apostado por el éxito de esta 'precuela' (o reboot) gamer de un personaje que no pasaba sus mejores momentos. Cinco años después, Tomb Raider y Lara Croft vuelven a brillar en el firmamento de los triple A de la industria. Y Shadow of the Tomb Raider está llamado a ser uno de los juegos del 2018. ¿Lo logrará?

La presentación

Los primeros pasos de Shadow of the Tomb Raider se han dado en Los Ángeles, Montreal y Londres, ciudad está última a la que viajé gracias a la invitación de Koch Media para ponerle cara al episodio final de la trilogía.

La gente de Crystal Dynamics, Square Enix y Eidos Montreal mostraron por primera vez el proyecto en el que llevan trabajando más de 3 años. El tráiler CGI (sin gameplay real del juego) nos sitúa en un escenario en el que un apocalipsis maya parece inminente. Pero ahí entra en juego una Lara Croft que se muestra letal e implacable al amparo de la jungla, un claro guiño argumental y ambiental a los orígenes del personaje. Como también lo será Perú, país en el que Lara cumplió su primera misión allá por 1996.

Poco queda de aquella aparentemente frágil chica que en 2013 aprendió a sobrevivir. Lara Croft es ya en Tomb Raider la espectacular arqueóloga y aventurera que le disputa el trono a los Nathan Drake o los Indiana Jones. Palabras mayores.

El equipo de desarrollo insistió en la idea de que la jungla será un protagonista más de Shadow of the Tomb Raider. Suponemos que el sigilo y la infiltración ganarán más peso aún en la mecánica de juego haciendo más variado el combate y la exploración.

Las tumbas serán más numerosas y más grandes respondiendo a los deseos de la comunidad Tomb Raider poniendo a prueba las habilidades de Lara Croft y el ingenio del jugador en la resolución de los puzzles.

Impresiones de Shadow of the Tomb Raider

Nuestra demo parece arrancar en el día de los muertos en cualquier pueblo del interior de México. Desde allí, Lara Croft sigue buscando vengar a su padre asesinado por la organización secreta La Trinidad.

El objetivo parece estar cada vez más cerca tras localizar al que parece ser el líder de la banda. Sus destinos están unidos en una misma búsqueda aunque la lucha es desigual: Lara vs. todo un ejército.

Pero nunca hay que subestimar a una heroína que escala acantilados, hace rappel sobre cornisas imposibles (una de las primeras novedades del juego) y sobrevive a ruinas sobre y bajo el mar (el buceo libre es otro nuevo aliciente) como ya nos acostumbró en TR y en Rise of the TR.

Y es que la mecánica, la ambientación, los gráficos, las animaciones, el combate y el sistema de juego es el mismo que en entregas anteriores (al menos en la demo de 45 minutos de duración que probé). Algo positivo para los fans de la saga pero arriesgado ya que alguien puede llegar a pensar que está ante el mismo juego que en 2015.

El debate es interesante: ¿Es necesario, de cara al jugador, reinventar cada entrega de una trilogía cuándo hace sólo media década se renovó por completo la saga devolviéndole la popularidad?

¿Cuánta longevidad tiene una fórmula que funcionó los últimos años?

Sinceramente: me encantó entrar furtivamente en el templo, sudar la gota gorda para resolver los puzzles y tener que huir a toda prisa tras haber recuperado un tesoro de hace miles de años con las balas pasando por encima de mi cabeza y las ruinas de un imperio cayendo a mi alrededor. No habrá muchos mejores planes para un día de consola.

Quedan muchos detalles por confirmar que no pude probar aunque imagino que seguirán funcionando como solían: los puntos de experiencia para 'mejorar' a Lara; la recolección de objetos para mejorar nuestras armas y equipamiento; el papel de los mapas y objetos coleccionables que encontremos en nuestro camino...

También faltan por pulir algunos incómodos detalles con los controles, el sistema de coberturas y la vista de cámara y resolver algunas dudas provocadas por las filtraciones que hablan del regreso de Sam y Reyes.

Hasta el 14 de septiembre quedan casi cuatro meses y medio con un E3 en medio en el que seguro conoceremos más detalles de cómo será el principio del fin.