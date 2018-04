El elemento común del nuevo vídeo de Ariana Grande con ‘High School Musical’

Hace una semana Ariana Grande nos sorprendía con el vídeo de su nuevo single, No Tears Left To Cry, donde veíamos a la artista desafiar todas las leyes de la gravedad gracias a los elaborados efectos visuales. Si aún no lo has visto, ¿a qué estás esperando?

De hecho, Grande compartió con sus arinators los secretos del videoclip, mostrando cómo consiguió el equipo hacer que anduviera por el techo.

Por supuesto, Ariana no es la primera artista que anda por las paredes. Han sido muchos los que lo han hecho antes –sí, sabemos que estáis pensando en Spiderman-, pero hay uno en concreto que lo hizo hace diez años de la misma manera que la cantante.

Se trata de Zac Efron -bueno, más bien de su personaje Troy Bolton- en High School Musical 3. Los fans de la saga musical de Disney Channel han compartido en redes el momento en el que Efron canta el tema Scream. El actor también rompe todas las leyes de la gravedad, bailando y cantando, mientras todas las paredes del instituto van girando.

Es más, algunos fans hasta han cambiado la música de la película por la de No Tears Left To Cry, creando un divertido Mushup.

Quién sabe, quizá Ariana era muy fan de High School Musical y decidió rendirle un homenaje.