Billie Joe Armstrong deja claro que Green Day no se separa

Son muchos los seguidores de Green Day a los que no les ha sentado nada bien que Billie Joe Armstrong tenga un nuevo grupo, The Longshot. Aunque el vocalista de la mítica banda punk nunca haya dicho que deja Green Day, los fans se han llevado las manos a la cabeza dando por hecho que era el final del grupo.

Pues no. No lo es. Armstrong, cansado de escuchar todo tipo de comentarios, ha despejado todas las dudas sobre si era o no el final de Green Day en un directo de Instagram.

Billie Joe has a message for those wondering about #GreenDay with all of The Longshot stuff happening. pic.twitter.com/Ey5XWkQqQa — Green Day Authority (@GDA) 27 de abril de 2018

“Algunos mes estáis preguntando sobre si es el final de Green Day. La respuesta es no. Me lo estoy pasando bien con algunos amigos. Soy lo que se llama “un músico”, aunque a algunos les cueste llamarnos así. Dicho esto, cerrad la boca. Estoy haciendo música porque eso es lo que se supone que hago. Es lo que hacen las personas que tocan la guitarra, la batería, el bajo o cantan. Esto es lo que hacemos. Así que si no te gusta, ¡vete a la mierda! Si te gusta, quédate, porque es muy divertido.”

Con estas palabras, el vocalista de Green Day deja claro que no tiene ninguna intención de dejar el grupo y que puede participar sin problema en los dos. Ahora mismo se encuentra en plena promoción del primer disco de The Longshot, que se lanzó en streaming el pasado 20 de abril. Tenemos que decir que el grupo tiene canciones bastante buenas como Love Is For Losers.

Si realmente no es el final de Green Day, ¿por qué no disfrutamos doblemente de Armstrong?