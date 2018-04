El ‘tierra, trágame’ de Shawn Mendes

Poneos en situación: Shawn Mendes grabando un programa en Capital FM en el que un fan quiere pedirle matrimonio a otra fan.

Todo parece ir perfecto, la chica se emociona al ver que el cantante y compositor le ha hecho una videollamada, y entonces sucede esto...

La culpa de esta broma a Shawn Mendes la tiene Roman Kemp y su equipo, entre los que figuran Rob y Rebecca, los dos protagonistas de esa supuesta petición de matrimonio.

Ella se indigna bastante porque él haya elegido a Shawn Mendes para pedirle que se case con ella. Cuando el teléfono se cuelga todos se quedan en estado de shock ante lo que ha pasado.

Pero la reacción del solista es de 10 pese a que sigue sin saber que todo es una broma.

"Esto no ha ido bien. Esto no va a salir en directo, verdad. Tranquilo, todo va a ir bien. No te agobies. Escúchame, Rob, ella ha dicho básicamente que lo que quería era que se lo pidieras tú mismo. Ella no te ha dicho que no" le tranquiliza Shawn Mendes.

Es entonces cuando el artista descubre la broma: "Es horrible. Os odio. Me sentía terriblemente mal. No voy a volver a hacerlo nunca más".