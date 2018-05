Por primera vez los aspirantes de ‘Masterchef’ responden a los jueces

Si la semana pasada Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez escogieron a los concursantes de 'Masterchef 6', esta han comprobado el genio que se traen.

Son perfiles muy llamativos todos ellos y aunque dan juego en el talent, la realidad es que se les están subiendo a la chepa, replicando sus valoraciones.

Lo pudieron comprobar desde la primera prueba en la que sus resultados se los dejarían probar a cinco exconcursantes: Edurne, Odhkuu, José María, Nathan y Paloma.

"No sé cómo tienen tanta cara"

El primer "contestatario" fue Victor que había cocinado una macedonia "extra básica" según Odkhuu, se había limitado a "cortar unas frutas y ponerlas en el plato".

Pepe confesaba estar "alucinado porque no había trabajo", y el aspirante, molesto respondió: "Las peras estaban cocinadas y también había puré de plátano". A lo que Pepe le contestaba: "Como plato de cocina a mí no me lo parece. He visto Juniors aquí con un poquito más de chispa".

Víctor respondía con gestos de ofendido y se retiró. En los totales confesaba que le había "sentado fatal, para qué te voy a engañar. Que me digan que no tiene cocinado aunque no sea una elaboración larguísima pero sí que tenía". Y susurraba a sus compañeros: "Yo flipo".

Jordi, al escucharlo, le reprendía: "Víctor, estás poniendo caritas como queno estás de acuerdo", y él volvía a responder: "Mi plato también tenía cocinado como los otros". A lo que Jordi zanjaba con un contundente: "Tu plato es la nada. Escucha y aprende porque es flojísimo, es un plato de niño pequeño. No discutas tonterías".

José María, exconcursante, se giraba para hablar con los jueces y recordaba su paso: "¿Yo voy a contestar así?, yo me acojonaba, echaba la cabeza para abajo y vale. No sé cómo tienen tanta cara".

Fabio y Jorge, también guerrilleros

Pero no fue Víctor el único "problemático", tras él llegó Fabio, el guaperas de la edición, que recibió una dura crítica por un plato, algo más elaborado, pero mal presentado: "No entiendo tu plato ni tu cara, tienes una cara muy altiva. Venís resabiados (...) Bajad los humos y escuchad más".

Todo empeoró cuando llegó el turno de Jorge que ya llamó la atención el primer día al confesar que veía a Samantha como un "huevo sin sal" y desde entonces ella le tiene muchas ganas. Ganas, en las que se pudo regocijar al ver el postre desastroso que les presentó.

Una simple fresa bañada en una capa de chocotale. Parecía una fresa pasada: "Creo que esto lo has hecho para empeorar nuestra relación", dijo ella que acabó diciéndole que lo probara él. Casi le dan arcadas: "El chocolate está de horror".