Lucky: La alegoría vitalista que te hará mucho más feliz

La última película de Harry Dean Stanton, uno de los actores secundarios más respetados de la Historia del Cine se llama Lucky y es una auténtica delicia. La rodó con 90 años, justo antes de morir, y lo cierto es que ya le gustaría al grueso de Hollywood dejar una obra póstuma de este calibre.

Lucky también cuenta con su amigo David Lynch en un papel protagonista, con un galápago de nombre Presidente Roosevelt, con unos omnipresentes cigarrillos y con una piruleta.

La piruleta, sí, es el caramelo que el médico le da a Lucky (ese es el nombre del personaje de Stanton) tras acudir a urgencias por un desvanecimiento en una escena que puedes ver sobre estas líneas en primicia.

La cinta la dirige John Carroll Lynch y no hay mucho más que contar sobre el argumento, por aquello de no arruinar la película. Es una historia vitalista, pequeña y que hace volver a confiar en el ser humano, lo que no es poco.

El 4 de mayo llega a los cines esta pequeña joya.