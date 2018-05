Mimi, de ‘OT’, vuelve a ‘FAMA’ y demuestra que no es “un estorbo para nuestra vista”

Nuevo crossover entre Fama, a bailar y Operación Triunfo. Mimi ha vuelto a la escuela para convertirse en la protagonista de la coreografía grupal.

Junto a los profesores Raymond, Aaron y los concursantes, la primera expulsada de OT 2017 ha demostrado que baila tan bien como canta.

Os recordamos que fue Mimi una de las primeras visitas a la escuela de Fama, a bailar, actuando como consejera para los bailarines.

Ya no es "un estorbo" para nuestra vista

Hace ocho años, Mimi fue también alumna de Fama. Sin embargo, no todo fue fácil durante su aprendizaje.

A lo largo de su etapa en Operación Triunfó se hizo viral un vídeo en las redes sociales en el que Rafa Méndez, entonces profesor, le dedicaba unas palabras un tanto agridulces.

"Mimi fuera de mi clase, eres un estorbo para mi vista. Eres un cuadro, chao". Estas declaraciones se hicieron virales y, lejos de hacer sangre, Mimi se las tomó con mucho humor ironizando sobre ellas y demostrando que su relación con su antiguo profesor es muy buena.

En la coreografía grupal, bailando Bitch Better Have My Money de Rihanna, Mimi ha demostrado que una auténtica estrella de la danza. La cantante ha demostrado toda su fuerza, garra y energía sobre el escenario.