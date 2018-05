Hablemos de Infinity War. Con Spoilers.

¡Ojo! No leas este artículo si no has visto Avengers Infinity War. Haz los deberes primero.

Pues sí; parecía que no llegaría el día y ahí estábamos el pasado viernes 27 de Abril, sentados en el cine dispuestos a paladear la última de Marvel. Y fue la mejor de todas.

Lo que han hecho los hermanos Russo (directores también de Winter Soldier y Civil War) es para aplaudir hasta quedarse sin manos; Infinity War es un regalo para todos los que han estado 10 años yendo al cine sin falta para seguir el universo cinematográfico de Marvel.

No falta nada en esa película; tenemos el mejor humor que hemos visto para Marvel en la gran pantalla, de nuevo a cargo de los Guardianes de la Galaxia y de un reinterpretado Thor, que se queda con su registro de “Ragnarok” (el team-up Thor/Mapache Cohete (o dulce conejo, como él le llama) es simplemente insuperable).

Y luego tenemos la parte densa de la peli; que es Thanos y todo lo que le rodea. Un villano temible ya sin guantelete, que quiere poner equilibrio en la galaxia y lo hace aniquilando mitades completas de las poblaciones de los planetas. Para ello, quiere encontrar las 6 gemas de poder que le convertirán en todopoderoso e indestructible.

La peli, a pesar de tener más de dos horas y media de metraje, se pasa en un suspiro. Comienza donde terminó Thor Ragnarok, en la nave que lleva a los supervivientes de Asgard, ya abordada por la tripulación de Thanos y con la matanza ya perpetrada. Quedan Thor y Loki en pie, aunque por poco tiempo. El acto heroico del villano convertido en héroe no tarda en llegar y Loki pierde la vida y acaba poniendo en bandeja la gema azul para Thanos.

De ahí a Nueva York, a sembrar caos donde había calma. Ironman, Bruce Banner (que escapa de la nave de Asgard), Dr.Extraño y Spider-Man todos en marcha para defender la gema que cuela del cuello de Benedict Cumberbatch. Aunque la batalla acabará en el planeta natal de Thanos y en compañía de algunos de los Guardianes de la Galaxia como la batalla más emotiva que ha tenido Marvel en el cine, jamás.

Una batalla que sólo puede acabar bien de una forma para nuestros héroes y pasa por la pérdida de la mitad del cast.

Sí, señores, a nosotros también se nos paró el corazón. La mitad de los héroes de Marvel borrados de la existencia por el chasquido de dedos del villano tras recibir un impacto quasi-letal del hacha que estrena Thor (un poquito más arriba y nos habrían ahorrado la segunda peli…).

El villano que encarna Josh Brolin encabeza ya la lista de todos los que han plantado cara a sus súper-héroes. Y es que Thanos se lo curra y merece segunda peli: lanza a Gamora (su hijastra) al vacío para conseguir la gema del “Alma” (por la que se debe entregar otra alma a cambio) y revierte el tiempo para resucitar a “La Visión” (después de que Bruja Escarlata le hiciera desaparecer y con él la gema amarilla) para poder arrancar la gema de su frente y completar la colección en su mano (por lo que Bruja Escarlata se lleva doble ración de muerte de su compañero sentimanetal, para después, además, desparecer de universo, víctima del deseo final de Thanos).

La paz de espíritu llega al ver que tanto Spider-Man como Pantera Negra, ambos taquillazos indiscutibles y con segundas películas proyectadas, forman parte del listado de héroes borrados de la faz de la tierra; así que debemos estar tranquilos porque volverán. Hasta entonces, han quedado en pie los Vengadores de la peli original (y algún extra) y me da a mí en la nariz que en la segunda parte de Infinity War no van a faltar tampoco los sacrificios de cara a enderezar el universo tras la intervención de Thanos.

La escena post-creditos nos muestra como Nick Furia y la agente "cómo conocí a vuestra madre" desaparecen también de la faz de la tierra víctimas de la criba de Thanos, no sin antes enviar un mensaje de auxilio ilustrado con el iconito de Captain Marvel, así que ya sabéis lo que viene...

Tendremos que esperar hasta Mayo de 2019 para poner final a este peliculón y un año es mucha, mucha espera. Nos queda aquello de volver a ver la peli en el cine una o dos veces más para que pasen las semanas y nos encontremos en breve empezando con los rumores de la segunda parte.

El caso es que Marvel se lo ha currado, se ha pasado 10 años soltando peliculones interconectados para acabar con una película que hace historia y lo bueno es que todos nosotros lo hemos vivido en directo.