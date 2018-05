Los rizos más extremos piden paso en Instagram

Ni planchas, ni alisadores ni nada que no sea la naturalidad más absoluta es lo que promueve Curls like us, un hashtag de Instagram que hace sitio a las chicas con los rizos más extremos y los cabellos más naturales.

Si hace unos meses fue otro hashtag, Black Hair Magic, el que puso el foco sobre el pelo de las mujeres negras ahora esta nueva cuenta va un paso más allá y reúne a todas las chicas de pelo rizado bajo su paraguas.

Porque el mundo de la moda siempre ha tenido serios problemas con admitir que el pelo rizado sí puede ser serio, puede ser arreglado y puede ser algo socialmente aceptado.

Los rizos son lo que son, una expresión de la identidad de sus portadores, y solo por eso ya se merecen que los queramos y apreciemos como a cualquier otro tipo de pelo.

Nosotros estamos a favor de todo tipo de pelos y peinados pero, si somos sinceros, los rizos siempre han sido mucho más divertidos.