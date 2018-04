La apuesta de Eurovisión: ¿vamos bien con una balada?

Cada edición del festival de Eurovisión abre un debate nuevo en torno a la canción elegida. Este año se dirimía sobre las tablas si España participaría con un dúo romántico o un dúo feminista reggaetonero. Ganó el dúo romántico compuesto por Amaia Romero y Alfred García y su tema Tu canción.

¿Demasiado flojo para un festival de la canción eurovisiva? Visto el ganador del año pasado, el portugués Salvador Sobral, se podría decir que los ritmos poperos o incluso electrónicos no son garantía de éxito. El luso se hizo con la primera posición con un tema cuya base instrumental era un piano y cantando una balada que enloqueció al público.

A pesar de que no sea, a priori, el ritmo que le pega a Eurovisión, no es la primera vez que España participa con una balada. Esta será la decimotercera vez que España lleve una canción de este género al festival. La última ocasión fue con Dancing in the rain, de Ruth Lorenzo, con la que se consiguió una novena posición en el festival del año 2014: la mejor posición lograda en los últimos catorce años, cuando Beth consiguió una octava plaza con su popero Dime.

GÉNEROS QUE HAN DOMINADO EUROVISIÓN

No hay fórmula mágica

Participar con un estilo u otro en el festival de Eurovisión y conseguir una buena posición no va de la mano, a juzgar por los datos. Si bien es cierto que normalmente han sido los temas de estilo pop o electrónico los que más han ganado, también se han colado estilos que rompían con el ‘poperismo’ del festival.

Fue el caso del Hard Rock Hallelujah del grupo Lordi, ganadores de la edición de Eurovisión en 2006. Tras unos años en que el pop y el dance se hacían con todo el liderato en el festival, los finlandeses consiguieron colar el heavy metal en lo preferido de la música europea.

El festival de Eurovisión, si algo es, es estética y estrategia. Ni usar un estilo, ni optar por un grupo, dúo o solista son apuestas seguras para conseguir una buena posición. Aunque algo sí destaca de los últimos años. Desde el año 2000 solo una canción de habla no inglesa ha ganado el festival: fue el año pasado, con Salvador Sobral, quien interpretó en portugués. El año anterior, 2016, la canción ganadora estaba interpretada a dos idiomas: inglés y tártaro.

La clave del idioma

Desde hace unos años, existe cierta polémica en torno al idioma escogido en el tema que representa a España en Eurovisión. Si bien es cierto que una participación en inglés dota de universalidad, desde hace unas ediciones el español se ha impuesto, también como norma de participación. Este año, TVE, ente organizador del proceso de selección de los participantes, puso como condición que la canción participante debía estar cantada en español.

De las 65 ediciones de Eurovisión, en 29 ha ganado un tema interpretado en inglés, 14 ocasiones en francés, 3 en neerlandés y 2 en español. Y aquí sí hay una tendencia clara: los primeros años, en la década de los 60, fueron aquellos en los que más respetaron los idiomas patrios: la variedad era clara y el país ganador interpretaba su canción en el idioma patrio.

A partir de los años 90 el inglés entra con fuerza y, aunque Irlanda ganó entre 1992 y 1996 en cuatro ocasiones -cuatro de cinco- el inglés comenzó a ser la lengua cantada entre canciones ganadoras que representaban a países como Estonia (2001), Letonia (2002), Turquía (2003) o Grecia (2005).