¿Vas a comprar una consola? Lee

2018 es un gran año para el sector consolero. Grandes juegos están convirtiendo la presente generación de consolas en una que recordaremos siempre; ahora bien, ¿qué consolas tenemos y por qué las tenemos?

Es una pregunta interesante porque no todas las consolas venden lo mismo. Echemos un vistazo a los motivos por los qué tenemos una u otra consola y salgamos de dudas.

En primer lugar, para defender el artículo, diremos que el que suscribe tiene todas las consolas en su salón y, contra algún que otro comentario espabilado, confirmo que he pagado por todas y cada una de ellas (me gustaría no haber tenido que pagar por ninguna, pero he pasado por caja full-price).

Adelantémonos con esta pre-conclusión: Lo suyo, si puedes, es tenerlas todas y así no te falta “de nada”. Pero si alguien no puede, lleva algún tiempo dormido y ha decidido comprar ahora… aquí van mis pensamientos.

Switch – Lo que sólo Nintendo te da





Fui usuario de Wii U y salté al carro de Switch desde el día 1, por aquello de jugar Zelda Breath of the Wild en su mejor versión posible. Desde entonces, Switch ha sido la única consola que he usado “on the go” y ha cubierto todas mis necesidades (sin embargo ha sido la que menos he usado en casa).

Sólo Zelda y Mario son razón suficiente para que subáis al carro de Nintendo y me atrevería a decir que Donkey Kong (que llega esta semana) también. Más allá de esos tres titulazos incomparables, el catálogo de Switch empieza a perder algo de tirón y, pese a tener presencia y apoyo de las third-parties, duele ver como las versiones de Switch (Doom o Wolfenstein 2, como ejemplos) no consiguen dar la talla frente a sus hermanas mayores.

No obstante, Switch es una consola más que recomendable y única si tenemos en cuenta que los juegos de Nintendo no pueden encontrarse en ningún otro lugar.

A eso sumamos que la experiencia “portátil” ha quedado redefinida y redimensionada. Donde, hasta la fecha, estábamos obligados a jugar con tecnología desfasada; ahora simplemente perdemos el 4k (y el 1080p, pero en pantalla pequeña da igual) y moderamos esas tasas altas de frames, pero no por estar en el tren de camino a “donde sea” tenemos que dejar de jugar a lo mismo que querríamos jugar en casa.

Switch es una consola muy recomendable, todo-terreno y con un catálogo que se irá cargando de joyas que nadie más que Nintendo podrá ofrecer.

Xbox One X – La potencia en bruto

El movimiento de Microsoft para el presente que corre ha sido posicionarse como la consola más potente del mercado. Punto.

La otra gran apuesta, que parece todavía en proceso, es la de convertir su catálogo en “el Netflix” de los videojuegos, con el servicio a cuato fija que acaban de estrenar.

Si tienes una tele 4k, HDR, etc… y quieres jugar la mejor versión de Far Cry 5, Assassin’s Creed Origins o Wolfenstein 2 (por mencionar tres multiplataforma), tu mejor opción es instalar una “X” en ese mueble y dejar que haga su magia.

El fallo, o los vacíos, llegan con el catálogo.

Sí, no falta la sesión anual de “Forza” y, que quede claro, no hay juego de coches como Forza en el panorama. Me da igual Gran Turismo y me da igual todo lo demás, no hay juego de coches como Forza. Punto. Más allá de Forza, hemos visto tipos con armadura y grandes metralletas, bien sea en forma de Halo o de Gears of War; remakes, remasters o nuevas entregas… Y algún juego verdaderamente especial como Sunset Overdrive, Ori o Cuphead, si tenemos en cuenta el mercado más indie o Ryse, que llegó a la consola el día del lanzamiento de la misma.



Existen juegos como State of Decay, Sea of Thieves o Crackdown, que serán buenos, regulares o muy buenos, pero el punto que queremos alcanzar aquí es que no parecen precisamente "vende-consolas"; por lo que a día de hoy encontramos cierta dificultad para encontrar esas “joyas” por las que alguien debería apostar por la consola de Microsoft.

¿Es por ello una mala consola? NO. De hecho, técnicamente es la mejor, si buscas sacar el máximo de las third parties. Si quieres juegos especiales, aventuras diferentes, historias originales… no es la apuesta buena.





PS4 Pro– El Equilibrio

Quitemos evidencias y polémicas del camino. Un mismo juego en Xbox One y PS4 PRO, por regla general, tendrá mejor resolución o tasa de frames o ambas cosas en la consola de Microsoft. Esto es así y el que quiera discutirlo tendrá que ir a contar “teraflops” a otra parte.

Ahora bien, dejando a un lado la mejor experiencia 4K y el mejor HDR del mercado, hay una razón muy importante por la que uno decide comprar una consola: “Las exclusivas”.

Gran parte del presupuesto de Sony va dedicado a conseguir títulos “vende-máquinas”. Juegos que te ayuden a decidir o que directamente te empujen a comprar su máquina. Así nace Uncharted, así nace God of War, The Last Guardian, Horizon, Bloodborne… y demás desarrollados para Sony.

Además, otra gran parte de ese dinero, la dedica a hablar con third parties y a asegurar otro tipo de exclusivas. No a comprar estudios para que desarrollen para ellos, eso era lo de antes; hablamos de entrar en Capcom y decir “queremos Street Fighter V en exclusiva” o para pedir “Persona 5”, “NiOh”, “Dragon’s Crown”, “Nier Automata”, "Yakuza"… o tantos otros.

Ahí es donde Sony se lleva el gato al agua, en las exclusivas. Entre tanto juego, son muchas las experiencias ‘únicas’ que aparecen y son esas las que, personalmente, me obligarían a comprar PS4 si tuviera que elegir una. Aún sabiendo que sacrifico unos cuantos puntos de resolución en algunos juegos imprescindibles y multiplataforma.

Dicho todo esto. Repetimos:

Lo ideal, si el bolsillo lo permite, es tener las 3. Porque así puedes jugar con Mario y Zelda; echarte un The last of Us 2 o un God of War y luego jugar Far Cry, o Red Dead o cualquier otro juego en las mejores condiciones posibles.

Para lo demás, Mastercard…