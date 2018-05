¿Está Selena Gomez a punto de lanzar su nuevo single?

Si las habladurías de los seguidores son ciertas, Selena Gomez está a punto de lanzar el que será su nuevo single: Back to you.

Aunque aún no hay confirmación oficial, sí que es verdad que la cuenta oficial del club de fans de Selena ha confirmado que tiene un nuevo trabajo musical entre manos.

Este proyecto consistiría en un nuevo single, un sencillo que vendría después de Wolves y que también formaría parte del que sería su nuevo disco: SG2. Eso sí, nada está confirmado por la artista.

Sin embargo, el estreno de Back to you parece más que inminente, a juzgar por varias razones. La primera es que Selena ya no tiene fijo el tweet de Wolves en su cuenta de Twitter. Además, hay registro de un tema llamado Back to you en los últimos días. También se han filtrado varias imágenes promocionales de Sel con un cambio de estilo.

Si a todo ello sumamos que hace poco entró en el estudio de grabación y que prometió nueva música, la idea no parece nada descabellada. Eso sí, quizá todo se trate de una parte más de la gran campaña de moda que tiene Selena con Puma. Quién sabe.