Así la lían los artistas internacionales cuando cantan en español

Queda muy poquito para Eurovisión. En algo más de una semana tendremos a Amaia y Alfred defendiendo a España con ''Tu canción''. Ahora bien, la estrategia de la pareja para ganar algún voto ha sido grabar el tema en inglés. Así la pueden conocer más personas...

Como veis ha quedado muy bien, suena igual de bonita. Sin embargo, no todos los artistas han tenido la misma suerte. Algunos la han liado pero bien intentando cantar sus canciones en otros idiomas. Sobre todo los que se creen que cantar en español puede ser fácil... Escucha porque vas a flipar.

Para empezar, flipa con Bon Jovi cantando su famosa: ''Bed of roses'' en nuestra lengua. Pero Bon, ¿qué falta te hacía esto? ¿Qué necesidad tenías?

Y seguimos con otra que se pasó bastante.

Sí, la mismísima Avril Lavigne se marcó un buen estribillo en español en su: ''Girlfriend''. Alguien le diría que la versión es ridícula, ¿verdad?, ¿verdad?

Otra de las grandes, Beyoncé, se marcó otro tema en nuestra lengua.

''Si yo fuera un chicó'' ¿Nadie pudo avisarle de que no hablamos así? Madre mía... ¡Qué bochorno!

En fin, que si tú también das un poco de pena hablando en inglés, no te rayes. No eres el único que no sabe hablar idiomas...