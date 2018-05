Anabel Alonso hace un guiño a ‘Buscando a Nemo’ en ‘Amar es para siempre’

Aunque suene poco creíble, Buscando a Nemo se ha colado en Amar es para siempre, la mítica telenovela de Antena 3.

Y claro, no podía ser otra que Anabel Alonso la que se ha encargado de hacer un guiño a la película. Como ya sabéis, la actriz puso voz a Dory en el doblaje al castellano.

En una de las escenas emitidas esta semana en la telenovela, Benigna (personaje de Anabel Alonso en Amar es para siempre) recibía la llamada de Camilo desde Australia.

Benigno pedía que anotase la dirección de la casa de sus amigos donde están alojados. En ese momento, Benigna decía en voz alta...

Calle Wallaby 42, Sydney

¡Justo la dirección a la que Dory y Marlin se tienen que dirigir pararescatar a Nemo en la peli!

ACABA DE PASAR ESTO EN LA TELENOVELA DE ANTENA 3



GENIOS pic.twitter.com/bk0A7wu73U — Tito Pacman™ (@PabloPacman) 30 de abril de 2018

Lo mejor de todo es que la cosa no acaba ahí, ya que Benigna asegura que no le hace falta apuntar la dirección y que la recordará. Sin embargo, en cuanto cuelga el teléfono, Benigna no se acuerda de nada… Tal y como le pasa a Dory.

Vamos, un guiño en toda regla que se ha hecho viral y ha dejado a los espectadores sin palabras. ¡Menudo momentazo!