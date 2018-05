¿Por qué Aitana ha borrado y ha subido la misma foto a Instagram?

Aitana se ha convertido en una de las artistas españolas del momento. Tras su paso por OT 2017 y el éxito de Lo Malo, en menos de siete meses, la joven de dieciocho años se ha convertido en una estrella.

Pero ser conocida tiene sus partes malas como que los haters te juzguen todo el rato. El pasado domingo, la cantante compartió una foto luciendo bikini en las playa californiana de Santa Mónica – recordamos que Aitana estuvo un par de semanas en Estados Unidos grabando- , pero para sorpresa de muchos fans, a las horas decidió borrar la publicación. ¿El motivo? Recibió algunos mensajes donde se criticaba su físico.

“Borré el post por el simple hecho de que vi algunos directs que me dolieron mucho. Tocando temas que me duelen mucho”, escribió la segunda finalista de OT en Twitter. Sus seguidores no tardaron en darle todo su apoyo bajo el hashtag #ContigoAitana.

No sé lo que te habrán dicho, pero intenta ignorar los mensajes negativos y quédate con los positivos, estoy segura de que son muchísimos más. Un abrazo y

gracias por lo del bikini. 💛✨😘 — La vecina rubia (@lavecinarubia) 30 de abril de 2018

Incluso la Vecina Rubia, una de las tuiteras más famosas de la red, quiso enviarle un mensaje: “No sé lo que te habrán dicho, pero intenta ignorar los mensajes negativos y quédate con los positivos, estoy segura de que son muchísimos más. Un abrazo y gracias por lo del bikini”.

Aitana le contestó que volvería a subir la foto en otro momento y que “hay temas y enfermedades muy graves como para soltar cosas a la ligera”.

Este martes, la cantante ha vuelto a subir la foto en Instagram, demostrando que está orgullosa de su cuerpo y que no tiene nada que esconder.

“¡Y adiós muy buenas! Ya estoy por Barcelona. Quería que estas fotos estuvieran en mi perfil. Y recordad, todas y todos sois 10”, escribió en el post.

No hay duda de que Aitana tiene mucha carrera por delante y que, por desgracia, siempre van a existir haters que critican desde el anonimato en redes sociales. Lo bueno de todo esto es que la cantante se ha sentido arropada por sus seguidores y que ha aprendido a no hacer caso a los comentarios negativos. Aitana, nosotros también estamos contigo.