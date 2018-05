Ariana Grande revela el nombre de su nuevo disco y la posible fecha de salida

Ariana Grande sigue revelando información sobre su nuevo disco. Tras conocer su primer single, No Tears Left To Cry, ¡por fin la artista estadounidense ha desvelado el nombre del disco!

Su esperado nuevo álbum se llamará Sweetener, tal y como ha confirmado en el programa de Jimmy Fallon. Un nombre que nos ha desconcertado un poco. Teniendo en cuenta que su traducción en español es “edulcorante”, Ariana puede hacer referencia a todas aquellas personas que “te mienten para endulzar tus problemas”.

Ariana Grande revela nuevos datos sobre su nuevo disco

Ariana, que se muere de ganas por contarlo todo, ha dado algunas pistas más sobre el disco. Por ejemplo, la artista ha asegurado que “llegará este verano”. Además, el día 20 de cada mes, para promocionar su nuevo trabajo, la cantante hará “algo especial” para sus fans. ¿En mayo? Actuar en los Billboard Music Awards.

Además ha dicho que “solo hay tres veintes hasta el gran momento”. Vamos, que la posible fecha de lanzamiento de Sweetener podría ser el viernes 20 de julio.

¡Pero la cosa no se queda ahí! Ariana siguió revelando detalles como el nombre de algunas de sus nuevas canciones. El disco abrirá con Raindrop, una canción cuya intro está inspirada en el famoso tema de los 60’s Angel Cried. Además, reveló el nombre de The Light Is Coming y God As a Woman.

También habló sobre R.E.M, un tema que reveló “por ser una bocazas en Twitter” y que podría ser su próximo single.

Además, Ariana cantó por primera vez en televisión su No Tears Left To Cry. Eso sí, no fue la primera vez que lo hizo en directo, fue en el Coachella.

Tras su visita al programa de Jimmy Fallon, la cantante publicó en Twitter una foto junto al presentador con un bonito mensaje: “Gracias a mi gran amigo Jimmy Fallon por permitirme ser la copresentadora del show esta noche y cantar No Tears Left To Cry por primera vez en la televisión. Siempre serás mi preferido. Te quiero”.

No hay duda de que el nuevo disco de Ariana es uno de los más esperados del año. Al menos ya sabemos que solo tendremos que esperar hasta verano para escucharlo.