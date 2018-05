Danny Avila es el nuevo corresponsal de WDM en el mundo

La temporada de primavera-verano 2018 no puede comenzar mejor para la audiencia internacional de WDM, con el fichaje del Dj español Danny Avila. El actual #52 del Top 100 Mundial de la DjMag, estrena estos días nueva sección ; "Living The Dream" donde ejercerá de embajador del programa por el mundo, contándonos en primera persona los detalles de la ajetreada vida del Star System electrónico.

Con solo 23 años, Danny ha tocado en los clubs más importantes del mundo, ha participado en los Festivales de mayor prestigio, entre ellos Coachela y ha sacado temas con los sellos más top; Big Beat Records, Spinnin o Musical Freedom.

Hace tan solo unos días le avanzaba a Luis López en el programa que este verano estará tocando en Tomorrowland, Lollapaloza Berlin o en el AirBeat One y estamos convencidos de que será brutal, poder compartir esas experiencia con él.

También pudimos escuchar antes que nadie, su nuevo temazo, Too Good To Be True, ni más ni menos que con los mismísimos The Vamps, una super producción que no hace más que confirmar el excelente estado de forma de Danny, y si tienes alguna duda, simplemente dale al Play aquí abajo. Bienvenido a LOS40 Danny!!