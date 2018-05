“It’s Friday, Friday, gotta get down on Friday”, cantaba Rebecca Black en 2011. Vale, quizá no tenía una gran voz ni una prometedora carrera como cantante, pero su Friday se convirtió en todo un fenómeno de internet.

Por aquel entonces Rebecca solo contaba con catorce años y ya podía presumir de tener un éxito viral. Eso sí, muchos tacharon la canción como una de las peores de la historia. Pese a todo, artistas de la talla de Katy Perry la querían en sus videoclips –Rebecca aparece en Last Friday Night- y su tema sonaba en todas partes.

Rebecca, a pesar de las críticas, continuó probando suerte en el mundo de la música. De hecho, la artista lanzó el año pasado nuevo single, Heart Full of Scars, y bueno, no suena mal.

Pero si hay algo que se le da bien a Rebecca es exprimir al máximo las opciones que da Youtube. Tras convertirse en todo un fenómeno viral en 2011, Rebecca continuó subendo vídeos a su canal. Parece que fidelizando a su público pues a día de hoy cuenta con más de 1,2 millones de seguidores.

Pero su éxito en redes no queda ahí. Rebecca es una usuaria muy activa en Instagram. Con más de 800 mil followers podemos decir que es toda una influencer. Y como tal ha acudido al Cochella este año.