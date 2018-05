Las seis cosas que no sabías sobre Cristina Cifuentes

Cristina Cifuentes no para de darnos noticias. La ya expresidenta de la Comunidad de Madrid ha estado ocupando los telediarios durante semanas y no era para menos, claro. Llegados ya a este punto de sobre información sobre el Caso Cifuentes, llega lo bueno.

Sí, llegan los últimos coletazos, los cotilleos sin malicia pero que a todo el mundo le gusta oír... Llega el especial de la revista Lecturas sobre Cifuentes: ''Los otros secretos de Cristina Cifuentes''. Una maravilla.

El artículo empieza contándonos que, para empezar, Cifuentes no es realmente rubia ni tiene los ojos azules. No amigos, no. Está teñida y lleva lentillas... ¡Qué bajón!

Seguimos para bingo... La expresidenta se hizo hace unos años un ''lifting'' con el doctor Juan Peñas... El mismo que opera a la Preysler. CALITÉ.

Otro temita que se suele comentar son sus tatuajes... Tiene varios tatuajes japoneses, algunos en sitios visibles y otros en lugares más íntimos. Y para seguir en Asia, por lo visto, después de sufrir el accidente en monto se hizo adicta a la meditación.

Dentro del PP siempre ha estado un poco aislada. Y claro, normal, porque Cifuentes es un poco outsider. Dice que es animalista, aunque, ojo, va a los toros. Es agnóstica y defiende el colectivo LGTB.

No os preocupéis porque esto no es lo último que sabremos de Cristina Cifuentes... Por lo visto ya le han propuesto escribir un libro sobre su experiencia y tiene varias ofertas de proyectos en televisión. Veremos qué pasa...