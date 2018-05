Brad Pitt financia una película sobre el caso Weinstein

Hace tan solo unas semanas se conocía que Jodi Kantor y Megan Twohey se alzaban con el Premio Pulitzer por haber destapado el mayor escándalo de abusos sexuales,el caso Harvey Weinstein, en artículos tanto en The New York Times como en The Newyorker (este último firmado por Ronan Farrow).

Ahora hemos sabido que Brad Pitt llevará, mediante su productora Plan B, la historia que se cuenta en esos artículos a la gran pantalla como parte de los movimientos de denuncia que han surgido en Hollywood desde que se supiera de las vejaciones y violaciones del magnate de la industria audiovisual.

Dos de las parejas de Brad Pitt, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, aparecen en las listas de demandantes de Weinstein que han interpuesto diferentes denuncias contra él.

No sabemos si Weinstein se habrá enterado de este nuevo proyecto a cargo de Brad Pitt puesto que lleva ingresado en una clínica para tratar su adicción al sexo en Arizona desde octubre de 2017, cuando se hicieron públicos los casos de abuso sexual.

Poco más se sabe de este proyecto que es, sin duda, uno de los más valientes en la carrera de Brad Pitt.