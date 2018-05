Gana dos billetes de avión para viajar con tu madre al destino que siempre has soñado

LOS40 para EasyJet

Te lo dijimos y sabemos que no hemos fallado. El mejor regalo para tu madre o para tu mujer, por ser la mejor mami, era un viaje volando con easyJet. Y sí, sabemos que has celebrado este 6 de mayo tan especial regalando un viaje que se va a convertir en uno de tus mejores recuerdos.

Tony Aguilar ha hecho lo mismo. Su mujer está más que contenta al ver que nuestro presentador escogió París para celebrar juntos el Día de la Madre. Tanto le ha gustado a su mujer esta sorpresa que ahora están pensando visitar Berlín.

Gana dos billetes y celebra el Día de la Madre como se merece

¿Y tú? ¿Qué destino has escogido para viajar con tu madre, tu chica o tus amigos? Si eres de los rezagados o de los que se lo piensa dos veces, este es tu lugar. Cuéntanos a dónde quieres irte de viaje con tu madre o tu mujer.

Te decimos todo esto porque easyJet te regala dos billetes de avión al destino europeo que escojas. Eso sí, sólo hay un ganador o ganadora... ¡Quien sea más original! (Mira aquí los participantes hasta el momento)

Descubre la ciudad europea de tus sueños y pasa unos días inolvidables con tu madre al igual que lo han hecho todos estos influencers. ¿No te dan envidia? ¡A nosotros mucha!

Si a la primera te lo pensaste demasiado, deja de darle vueltas a la cabeza, cuéntanos tu destino más loco en Facebook o Twitter con el hashtag #NoSinMiMadre y gana gracias a easyJet billetes para un vuelo comodísimo, rápido y sin preocupaciones. ¡Ah! Y recuerda que siempre puedes entrar en la página de easyJet para consultar las mejores ofertas a todos esos lugares que siempre has soñado ir.

No pongas excusas, aunque sólo hay un Día de la Madre oficial, madre no hay más que una y por ello hay que celebrarlo todos los días del año. Viaja con ella y y dale una sorpresa con el mejor viaje que haya hecho nunca. Nosotros no te lo podemos poner más fácil.

