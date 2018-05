David Beckham recibe la mejor sorpresa de cumpleaños por parte de Brooklyn

No es fácil para ningún padre o madre dejar volar a sus polluelos. Ni si quiera para los famosos (aunque sus retoños vuelen en jet privado y con servicio wifi incorporado). Por eso, muchos de ellos, cuando se reencuentran con sus hijos no pueden evitar soltar una lagrimita.

Es el caso de David Beckham. El futbolista nos ha regalado uno de los momentos más tiernos de la semana de Instagram al reencontrarse con su hijo mayor Brooklyn. Cabe recordar, que el primogénito de Los Beckham se encuentra viviendo en Nueva York, acudiendo a Parsons, una de las escuelas de arte más exclusivas del mundo.

David se encontraba celebrando junto a su esposa Victoria y sus hijos su 43 cumpleaños cuando notó un abrazo por la espalda de su hijo. El deportista se mostró emocionado, incluso podemos ver cómo se le humedecen los ojos. Ay, David, cómo nos gusta verte emocionado.

“Esta es la mejor sorpresa de cumpleaños, mi chico mayor regresando a casa”, escribió David debajo del vídeo.

Cruz, un artista en ciernes

Pero no es la única sorpresa que nos ha dado la familia Beckham esta semana. ¡Para nada! Uno de los retoños del matrimonio ha heredado el talento de Victoria a la hora de cantar. Se trata de Cruz Beckham. Su madre ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo donde aparece el adolescente cantando. Y no, no lo hace nada mal.

Con tan solo 13 años, parece que Cruz tiene devoción por la música. En su cuenta de Instagram podemos verlo tocando el piano, practicando con la guitarra o cantando canciones de Charlie Puth. Vamos, que el pequeño Beckham podría convertirse en el próximo Justin Bieber.

Quién sabe, quizá con el tiempo se anime a cantar con su madre en un vídeo. ¡Nada nos gustaría más!