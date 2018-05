Enrique Iglesias y Pitbull buscan el éxito del verano con ‘Move to Miami’

Como ya es tradición, Enrique Iglesias busca volverse a coronar como el rey del verano lanzando un nuevo hit. En este caso, confía otra vez en Pitbull para Move to Miami, un tema que desprende buen rollo y mucho movimiento.

Esta explosiva pareja musical vuelve a la carga después de exitazos como I'm a freak, I like it o Let me be your lover. Move to Miami es un tema en spanglish del cual ya podemos ver su lyric vídeo.

Este sencillo promete convertirse en una de las canciones del verano. Letra pegadiza, ritmo muy cañero y una melodía que no puedes sacarte de la cabeza cuantas más veces la escuchas.

"Nunca he estado más emocionado por una canción. Pitbull y yo esperamos que se diviertan mucho escuchándola. tal y como lo hicimos nosotros. (...) No puedo esperar a ver todos los vídeos de bailes, los covers, las versiones acústicas y la forma en que harán suya la canción".