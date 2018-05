Del nuevo programa de Mercedes Milá, a la peor Sofía en ‘Supervivientes’

Esta semana, la televisión nos ha dado una gran noticia con el fichaje de Mercedes Milá para un nuevo programa en Movistar+.

Mientras que, en la misma pequeña pantalla hemos visto la peor cara de una concursante en un reality.

LA ESTRELLA: Mercedes Milá y su nuevo programa en #0

Los espectadores echábamos mucho de menos a la Milá en televisión que, desde que se despidiera de 'Gran Hermano' no ha vuelto a tener un gran formato.

Por fin, parece que tanto a ella como a nosotros nos han escuchado y la plataforma de pago a fichado a la periodista para presentar 'Scott & Milá', un formato "marcado por el humor" y con un "tono distendido tan impredecible como la propia Mercedes", explica #0 en un comunicado.

Un espacio producido por Zanskar Producciones (la productora de Jesús Calleja) para "analizar la actualidad social española desde una perspectiva muy personal y más libre que nunca".

"Un personality ", continúa el comunicado, "en el que conoceremos a la Mercedes Milá más personal, no sólo su mirada periodística, interesada y preocupada por temas cotidianos que investigará desde un punto de vista informativo pero también emocional. No pretende ser periodismo objetivo, es la mirada libre y muy personal de la periodista y show woman más veterana de este país".

'Scott & Milá', que llegará a partir de otoño, se convierte así en nuestra estrella de la semana.

LA ESTRELLADA: las hirientes palabras de Sofía a María Jesús Ruiz

Por otro lado, el pasado jueves, en la gala de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez dio paso a unas duras imágenes en las que Sofía Suescun dedicaba unas hirientes palabras a María Jesús Ruiz.

"No tiene ni puta idea de belleza porque que me explique el hombre con el que se acostaba por tener algo de protagonismo(...). Sus ansias de fama hicieron que se acostara con un hombre súper mayor. No puede hablar con tanta seguridad, es conocida por acostarse con un señor que si lo ves tía, dices... oh my God!", fueron algunas de las declaraciones que hizo sobre la modelo.

Al escucharla, la Miss guardó la compostura aunque mostraba ganas de arrancar a llorar y dijo: "La supervivencia no es solo en un plató dando gritos, hay que ganarse el respeto de la gente con el tiempo y para eso hay que ser persona".

Sofía aseguraba que lo dijo porque la semana anterior, Ruiz había dudado de su físico para un certamen de belleza, pero aún así, la actitud de la ganadora de 'Gran Hermano' estuvo muy descompensada con la de su compañera y mostró una reacción muy poco empática sin pedir perdón.

Sofía de María Jesús y Romina: Me metí con el físico de Chableita, pero cuando escuche como se metían con el mio podría haberlas dejado en ridículo pero ya se habían dejado en evidencia ellas solas



Maravillosa#SVGala8 pic.twitter.com/pbJgSbHrNe — Sr.Amargado de Raoul 🐺🌪 (@SrAmargadoGH) 3 de mayo de 2018

Por ello, y aunque nos estaba gustando su concurso, se convierte en nuestra estrellada de la semana.