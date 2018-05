Rihanna nos demuestra que las celebs también tienen pelos en las piernas y estrías

Estamos en la era de la supuesta imperfección. El body positive ha conseguido que asumamos que las mujeres reales no son perfectas (tal y como venían marcando los últimos cánones de belleza) y eso incluye a las que son ídolos de muchas personas.

Rihanna se suma a esta tendencia. Ha publicado una serie de selfies en bañador en la que deja claro que se quita los pelos de las piernas cuando quiere, y cuando no quiere, no. Además, no oculta las estrías de sus piernas dejando claro que no es algo de lo que haya que avergonzarse.

No es la única vez que Rihanna deja claro lo que siente respecto a esto. Su papel como empresaria es una apuesta por la diversidad. Su línea de maquillaje Fenty Beauty cubre todo tipo de tonos de piel, desde las más oscuras a las más claras. Y su nueva colección de lencería tiene plus-size para que todas las mujeres encuentren opciones para sentirse a gusto.

Está claro que su naturalidad y apuesta por lo real la ha convertido en el espejo en el que mirarse para muchas jóvenes que alaban con sus comentarios este comportamiento que libera de presiones a muchas de ellas.

Así que sí, se puede ser portada de Vogue para junio y tener algunas de esas imperfecciones que poco a poco empezamos a aceptar en las mujeres.