“Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”, la frase de la polémica en una nueva canción

El pasado 26 de abril Farruko y Víctor Manuelle presentaron en los Billboard Latin Awards su nueva colaboración: Amarte duro. Una canción que desde ese mismo día no ha generado más que polémicas, una que tiene que ver con las drogas y la otra, con la violencia de género.

Fue la cantante Ile una de las que se pronunció en redes sociales en referencia a la frase que dice: “Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”, que hace referencia al altercado de malos tratos del rapero que salió a la luz y tuvo tanta repercusión mediática.

“Esas son las cosas que duelen pero que no podemos permitir. Por esto es que paramos, por esto es que seguimos luchando. Esto sigue pasando sin que nos demos ni cuenta”, escribía la cantante en sus redes.

Ante la repercusión que estaba teniendo la canción, en el sentido más negativo, a Víctor Manuelle no le ha quedado más remedio que explicarse.

“Debo confesar que en mis 25 años de carrera es la primera vez que enfrento una situación como esta. Aquellos que me conocen saben que sería incapaz de fomentar y promover cualquier acto de violencia, mucho menos el de violencia de género”, argumentaba en redes.

“Mis principios, mis valores y me educación no me permitirán apoyar tales actos a conciencia”, continuaba.

“En cuanto a la controversia que ha generado la canción Amarte duro, lo que a mí me atrajo de la letra era lo contradictoria a su título”, añadía.

Y ha matizado varia de las frases que recoge la canción y que no han gustado mucho.

“Es un amor violento, pero sin violencia, que no sabe de tiempo ni de inteligencia, que crece cuando no debe crecer y que quiere más de lo que debe tener Es un amor brutal lleno de ternura que se vuelve eterno el tiempo que dura y que quita menos de lo que da”.

Respecto a esto, explica que su intención era describir “ese amor que pienso que toda persona se merece".

“Te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.

Esta frase que ha sido tan difundida en las críticas que ha recibido la canción, aclarado que “todo el mundo debe saber que ellos fueron una pareja que tuvo una relación amorosa intensa y se estaba haciendo referencia al amor vivido antes del incidente entre ellos. Al ver las reacciones negativas que han tenido varias personas, sí me ha hecho recapacitar de que la frase llevaba un doble sentido que no analicé probablemente porque en mi mente siempre hubo un solo sentido”.

Aun así, ha querido pedir disculpas a las personas que se han sentido ofendidas. “Somos humanos y todos nos equivocamos. Asumo toda culpa. Poniendo en práctica una frase que me enseñó mi héroe, mi papá: ‘Aunque en tu corazón sepas que no hiciste las cosas con ninguna mala intención, si sientes que alguien se ha ofendido, pídele perdón’”.

Colombia, enfadada

Pero ahí no termina la polémica con esta canción. Hay otra frase que no ha gustado mucho, sobre todo a los habitantes de Medellín.

“Esto que yo siento es puro como la cosa ‘e Medallo y no soy Pablo, pero tú sabe’ lo que te hablo”.

Unas palabras que hicieron reaccionar al alcalde de la localidad. “Aún existen niños que sueñan con ser los capos de sus barrios y esto pasa por gente que hace series donde Escobar es el protagonista, o canciones, como la suya, que lo exaltan”, escribió la autoridad de la ciudad, “volverse validadores del narcotráfico, de Pablo, y de la violencia, es un enrome acto de irresponsabilidad”.

Ante estas críticas tan rotundas, Víctor Manuelle también ha querido pronunciarse. “La música, el igual que cualquier arte, permite al artista jugar metafóricamente con cualquier idea aunque no la apoyes. Sería como pensar que cada actor colombiano que ha participado en series de narcotráfico que se graban en Colombia, no ama a su país o apoya al narcotráfico y que hay que vetarlos”.