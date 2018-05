Mayo ya está aquí y trae todas estas nuevas canciones

Mayo viene cargado de temazos. Parece que el buen tiempo, el solecito y la aproximación del verano ha motivado a nuestros artistas favoritos a lanzar singles de lo más pegadizos.

Este mes, tras varios años sin sacar nada, vuelven algunas estrellas del pop como Christina Aguilera. Otros, como Enrique Iglesias, lanzan nueva propuesta a canción del verano. Y por supuesto este mes también tenemos single de Maluma.

Si abril nos dejó grandes temas, mayo no va a ser menos. Entérate de todas las novedades del mes en esta Playlist. ¡Dale al play y disfruta!

Sia, Diplo, Labrinth – Genius. De la unión de estos artistas solo podía salir un temazo. Sia ya había trabajado con ambos artistas en el pasado. Con Labrith en To Be Human, que pertenece a la banda sonora de Wonder Woman; con Diplo, colaboró en Elastic Heart. Y sí, ambas fueron un éxito. ¿Repetirá con Genius?

Enrique Iglesias y Pitbull – Move To Miami. Con el verano a la vuelta de la esquina, Enrique Iglesias y Pitbull se han unido para crear Move To Miami. Un tema repetitivo que puede funcionar bien en las pistas de baile.

Julia Michaels, Trippie Redd – Jump. Julia Michaels se ha convertido en una de las artistas más solicitadas del momento. La cantante estrena el primer single de su próximo álbum del que aún desconocemos el título. ¿Nos pondrá a saltar?

Christina Aguilera – Accelerate. Tras seis años de espera, por fin Xtina ha vuelto. Se trata del primer tema de los quince que formarán el nuevo álbum. Para Accelerate, la estrella del pop ha contado con Ty Dolla Sign y 2 Chainz. Eso sí, nos hubiese gustado que luciese un poco más su voz en su vuelta.

Daddy Yankee, Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha – Dura. A estas alturas, ¿quién no ha bailado Dura? Ahora Daddy Yankee ha querido colaborar con tres de los pesos pesados del urban para la nueva versión del tema: Becky G, Bad Bunny y Natti Natasha. Una apuesta segura para seguir estirando el éxito de la canción.

Shawn Mendes, Khalid – Youth. Tras In My Blood y Lost In Japan, Shawn Mendes lanza una preciosa balada junto a Khalid. Se trata del tercer single de su esperadísimo disco y una de las dos colaboraciones que hay –la otra es junto a Julia Michaels-.

Maluma – Marinero. Maluma deja de lado el reggaetón en Marinero para cantar una balada. Sí, como lees. El colombiano se pone tierno en su nuevo tema.