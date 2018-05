Un festival para todos que conquistó Liam Payne

LOS40 Primavera Pop 2018 en Madrid ha vivido una noche histórica. El mayor evento musical de la primavera fue un espacio para todos los que son capaces de sentir y compartir emociones, sin prejuicios. Si quieres volver a disfrutar de más de 3 horas de show inolvidable, ¡dale al play!

El mensaje social era claro e inclusivo: esto era un festival para todos. Desde el objetivo benéfico en el que parte de la recaudación de la venta de entradas irá destinada a ASPADIR (Asociación de Padres y Amigos de Personas Discapacitadas de Rivas-Vaciamadrid) hasta la variedad musical presente sobre el escenario del WiZink Center de Madrid, LOS40 consiguió que todos pudiéramos disfrutar de una noche vibrante.

Porque sólo en un evento como este se puede ver sobre el escenario a dos estrellas mundiales de la música como Liam Payne o Sofía Reyes interpretando For you, la canción más importante de nuestro país en estos momentos (número 1 de LOS40). Un escenario por el que poco antes habían desfilado Melendi, Clean Bandit, Efecto Pasillo, Álvaro Soler...

David Álvarez y Óscar Martínez, dos de los DJ's de LOS40 con más ganas de fiesta, se encargaron de dar la bienvenida al público desde la apertura de puertas. En el ambiente se respiraba que algo grande iba a suceder en ese espectacular recinto en el que no cabía un alma más.

Amaia y Alfred saludaron a todos los asistentes de LOS40 Primavera Pop en Madrid que les devolvieron el cariño multiplicando el nivel de decibelios de la noche.

Quedan muy pocos días para que representen a España en el Festival de Eurovisión de Lisboa donde esperamos que consigan el mismo éxito que les ha hecho triunfar en OT.

El reggaeton de Sofía Reyes abría la 12ª edición de LOS40 Primavera Pop en Madrid y la gente ya no pararía de bailar hasta que sonó la última nota.

El objetivo era que nadie se sintiera excluído y eso lo dejó claro Tony Aguilar desde su primera aparición en el escenario. En LOS40 Primavera Pop cabe toda la música desde: el electro-latino de Juan Magán y Belinda, el trap de C. Tangana y Dellafuente, el sabor latino de Anitta, hasta el reggaeton para todos de Adexe y Nau, el 'rumbggeaton' de Melendi o el pop de Ruth Lorenzo...

Pese al riguroso negro que vestía Blas Cantó de pies a cabeza, el miembro de Auryn llenó de color con su voz y nos dejó un emotivo "Feliz cumpleaños" a capella junto a todos los espectadores para Tony Aguilar.

C. Tangana y Dellafuente disparaban el número de pantallas en el aire y Ana Mena y Ruth Lorenzo disparaban los termómetros con sus letras y sus coreografías.

Con Uri Sabat, Gema Hurtado, Dani Moreno 'El Gallo', Charlie Jiménez, Félix Castillo, Xavi Martínez, Cris Regatero y Cristina Boscá fuimos descubriendo los más poderosos artistas nacionales e interacionales.

Porque la música son emociones como nos demostraron los protagonistas de ASPADIR y de la película Campeones. José de Luna, uno de sus protagonistas, y Javier Fesser, director de la película, también lo demostraron sobre el escenario justo antes de que Efecto Pasillo y Maico nos llenaran la cabeza de positividad con Salvajes irracionales y How we dream.

El acústico de Scott Helman dando vida a P.D.A. fue uno de los momentos íntimos (como lo fue poco antes el de Efecto Pasillo) de una noche en la que no paramos de mover La cintura gracias a Álvaro Soler.

Después de una hora y media con la mejor música del momento LOS40 Primavera Pop aún nos tenía reservados grandes momentos.

Why Don't We pisaban por primera vez un escenario en España para presentar Trust fund baby (la canción compuesta por Ed Sheeran) y These girl.Su puesta en escena fue sencilla pero impecable. Su 'Hola Madrid', bastante trabajado. Ojalá amplien vocabulario en castellano en su próxima visita.

Y Taburete tocaba por primera vez en directo su éxito Belerofón que estrenamos en exclusiva en LOS40.com ayer.

La gente tenía ganas de pasárselo bien ya fuera con el karaoke de Luis Fonsi y Demi Lovato o con el ecléctico sonido de Clean Bandit que se echó al bolsillo al público con tres temas: Symphony, I miss y Rockabye.

Las coreografías de Sweet California (Ay Dios mio), el show de la poderosa Anitta y un 'arrepentido' Melendi fueron el preludio de que la noche iba llegando a su momento álgido.

Los gritos de miles de enfervorecidos fans se elevaron por encima de su dueto. Si la noche estaba repleta de girl power, Aitana y Ana Guerra (Lo malo) pusieron el broche de oro.

Y la sencillez y el encanto británico de Liam Payne fueron el culmen de la noche.

El ahora solista brilló con luz propia dando vida a las canciones que abren y cierran la lista de LOS40 (For you, Nº 1, y Bedroom floor, Nº 40) y estrenando Familiar, su dueto de lujo con J Balvin. En For you tuvo la inestimable colaboración de Sofía Reyes en lo que se convirtió en el momentazo de la noche (escucharle cantar en castellano tampoco estuvo nada mal).

LOS40 Primavera Pop 2018 no termina en Madrid. Barcelona y Málaga ya están preparadas para recoger el testigo del mayor festival musical de la primavera. ¡Te esperamos este 5 de mayo en Rubí (Barcelona) y el 6 de mayo en Málaga!

¡Gracias por otra noche para el recuerdo!